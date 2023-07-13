Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerine 4 ödül verildi. İHA Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'un Fatih Camii'nde çektiği fotoğraf TFMD Özel Ödülü'ne layık görülürken, İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun'un İstanbul Boğazı ve Ukrayna'da çektiği fotoğraflar da ödül aldı. Ayrıca, Yaşam Boyu Onur Ödülü Coşkun Aral'a verildi.

Yılın Basın Fotoğrafları ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül

ANKARA - Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'ında ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun 3 ödül, İHA Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç ise 1 ödüle layık görüldü.

TFMD tarafından 38 yıldır aralıksız düzenlediği Türkiye'nin en köklü fotoğraf organizasyonu olan "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda, 2022 yılına damga vuran yaklaşık 4 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmada 6 kategoride 23 fotoğraf ve 6 fotoğraf serisi ödül almaya hak kazandı. İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflara 4 ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'un Fatih Camii'nde çektiği fotoğraf TFMD Özel Ödülü alırken, İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun'un ise İstanbul Boğazı'nda çektiği fotoğrafı Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı birinciliğe, Ukrayna'da çektiği fotoğraflar ise Jüri Özel Ödülü ve Mustafa Pekcan Özel Ödülü'ne layık görüldü. Foto Muhabirleri Derneği, Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün ise bu yıl mesleğe olan katkıları sebebiyle usta isim Coşkun Aral'a verildiğini açıkladı.

"Fatih Cami'nde mesafesiz ilk Cuma namazında bu fotoğrafı çekmiştim"

Yarışmada ödül almaya hak kazana İHA Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, "Pandemiyle birlikte hayatımızda bir çok şey değişti, cemaat ile kılınan namazlarda maske ve mesafe kuralı getirilmişti. Daha sonra vakaların biraz düşmesiyle birlikte Maske ve mesafe kuralı kaldırılmıştı. Ben de Fatih Cami'nde mesafesiz ilk Cuma namazında bu fotoğrafı çekmiştim. Normalde maske ve mesafe kuralı ile kılınan namazlardan sonra ilk kez böyle bir görüntü ortaya çıkmıştı ve bunu dron yardımı ile çektim" dedi.

"Savaşın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor"

Ödül almaya hak kazanan bir diğer İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun ise, "TFMD'nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda 3 fotoğrafım ödüle layık görüldü. Bunlar Kiev'de çekmiş olduğum iki fotoğraf ve yılın çevre fotoğrafı. Ajansım tarafından Kiev'de görevlendirildim ve orada 3 buçuk aya yakın bir zaman geçirdik. Kiev'de çektiğim bu fotoğraf, Rus ordusunun saldırılarını ve savaşın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.