Yıldızlar Sss Holding'den Açıklama: Yetkili Sendikamızla Diyalog Halinde En Kısa Sürede Alacaklarının Tamamı Ödenecektir

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding, Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen, Enerji Bakanlığı'na ulaşmak isterken polis müdahalesi ile karşılaşıp gözaltına alınan, ardından da açlık grevine başlayan, Kurtuluş Parkı'nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçileri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Yunus Emre Termik Santrali'nde üretimin durması ve çalışanların ücretsiz izne çıkarılarak maaşlarının ödenmemesine ilişkin "Şirketimiz sabit fiyattan elektrik satış anlaşması yapmak amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile görüşmelerine devam etmektedir. Bu durum gerçekleştiğinde santralimizin yeniden üretime başlama imkanı doğacaktır. Bunun yanında tüm çalışma arkadaşlarımızın şirketimizden alacaklarının ödenmesi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Yetkili sendikamızla diyalog halinde en kısa sürede alacaklarının tamamı ödenecektir." denildi.

Yıldızlar SSS Holding, Doruk Madencilik A.Ş. bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali'ne ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, santralde elektrik üretiminin mart ayı başında geçici olarak durdurulduğunu, çalışanların yaklaşık dörtte birinin zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti. Yetkili sendikayla görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, ödemelerin tamamının en kısa sürede yapılacağı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan asılsız haberler ve bu haberlerin kimi çevreler tarafından eksik ya da yanlış yorumlanması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme zaruriyeti doğmuştur. Doruk Madencilik A.Ş. bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali ile ülkemizin enerji arzına katkı sunmaya çalışılmaktadır. 2016 yılında inşa edilen santral, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) 2023 yılında satınalınmış ve hemen ardından işletme çalışmaya başlamıştır. Geçiş sürecinde işten ayrılan tüm çalışanların tazminatları şirketimizce ödenmiştir. Santral ve kömür madeninde ortalama 1000 çalışan ile faaliyetler devam etmiştir. Ancak son dönemde elektrik fiyatlarında yaşanan gelişmeler işletmemizde de bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Bilindiği üzere ülkemizde elektrik fiyatları serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Özellikle hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim kapasitesinin arttığı dönemlerde elektrik fiyatları düşüş eğilimi göstermektedir. İşletmemiz gibi sabit üretim maliyetlerine sahip termik santraller açısından bu durum, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, sabit fiyatlı satış anlaşması bulunmayan pek çok termik santral ya üretimini durdurmakta ya da düşük kapasiteyle faaliyet göstermektedir."

Ayrıca, santralimize kömür tedarik eden sahada yaşanan üretim düşüşü, kömür ihtiyacının dış kaynaklardan karşılanmasını zorunlu kılmış, bu durum da maliyetler üzerinde ilave bir baskı oluşturmuştur. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, artan maliyetler ve mevcut piyasa koşulları sonucu öncesinde de girdi maliyetleri nedeniyle sübvanse edilen sistemin daha fazla sürdürülememesi sebebiyle santralimizde elektrik üretimi Mart ayı başında geçici olarak durdurulmuştur. Santral ve kömür ocağında görev yapan çalışma arkadaşlarımızın yaklaşık 4'te biri de maalesef zorunlu olarak ücretsiz izine çıkarılmıştır. Geriye kalan personelimiz, üretim tamamen durmuş olmasına rağmen bakım ve onarım faaliyetleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreçten etkilenen çalışma arkadaşlarımızın yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz. Şirketimiz tüm bu süreçleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetkili sıfatına haiz Türkiye Maden-İş Sendikası ile sürekli iletişim halinde sürdürmektedir. Amacımız her biri evine ekmek götürme derdinde olan çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmek değil, doğru bir finansal yönetimle tüm arkadaşlarımızın hak ve beklentilerini gözeterek huzurla çalışacakları bir yapıyı inşa etmektir.

"Yaklaşık ortalama üç aylık maaşları henüz maalesef ödenememiştir"

Hal böyleyken şirketimizde çalışan arkadaşlarımızı temsil yetkisi olmayan, şirketimizde resmen yetkili sendika unvanı bulunmayan bir sendikal yapılanmanın, asparagas bilgi üreterek yanlış yönlendirme yapan yöneticileri, durumu sabote ederek kamuoyunu yanıltmakta ve meşgul etmektedir. Burada gayeleri emekçinin haklarını savunmaktan öte dezenformasyon çalışmaları ile konuyu siyasete gündem etmek ve farklı mecralara taşımaktır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına ifade etmek isteriz ki, halihazırda görevine devam eden veya ücretsiz izine çıkarılan çalışma arkadaşlarımıza ortalama olarak farklı aylardan kalan yaklaşık ortalama üç aylık maaşları henüz maalesef ödenememiştir.

Bu süreçte şirketimiz sabit fiyattan elektrik satış anlaşması yapmak amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile görüşmelerine devam etmektedir. Bu durum gerçekleştiğinde santralimizin yeniden üretime başlama imkanı doğacaktır. Bunun yanında tüm çalışma arkadaşlarımızın şirketimizden alacaklarının ödenmesi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Yetkili sendikamızla diyalog halinde en kısa sürede alacaklarının tamamı ödenecektir. Sonuç olarak son günlerde yalan yanlış bilgilerin kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilinçli olarak servis edildiği ortadadır. Bu tür karalama kampanyalarına karşı gerekli hukuki girişimlerin yapılacağını kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Doruk Madencilik A.Ş. bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali olarak, bizi bugünlere getiren emekçi çalışma arkadaşlarımızla birlikte zor günleri aşarak Türkiye'nin en çevreci termik santralinde ülkemize katma değer kazandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA