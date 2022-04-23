Yıldırım Kaya: "Okul Müdürü Öğrencilerin 23 Nisan Gösterisini Kısa Kesti, Çocuklar Park Bahçesinde Bayramını Kutladı "

ESENYURT, İSTANBUL (ANKA) - CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Esenyurt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri hazırlayan Yenikent İlkokulu öğrencilerinin okul müdürünün etkinlikleri kısa kesmesi nedeniyle bayramı parkta kutladıklarını ileri sürdü. Kaya, "Esenyurt Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne soruyorum, bu iddialar doğrumu? Doğrusu ise ne yaptınız?" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Esenyurt Yenikent İlkokulu Müdürü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması nedeniyle gösteri hazırlayan öğrenciler için okul önünde platform hazırlatmadığını ve kutlamaları yarıda kestiğini ileri sürdü. Kaya, şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'un göbeğinde 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı, çocukların hevesini kursağında bırakan Esenyurt ilçesi Yenikent İlkokulu Müdürü, 23 Nisan etkinlik ve kutlamalarını kısa keserek çocukların bayram kutlamalarında ne platform hazırlandı ne de çocukların 3 aydır hazırlık yaptığı gösterilere izin verildi. Okuldaki kısa süren etkinlikten sonra çocuklar veliler tarafından park bahçesinde çocukların hevesi kırılmasın, psikolojileri bozulmasın diye ayrı bir etkinlik yapmışlar. Esenyurt Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne soruyorum, bu iddialar doğrumu? Doğrusu ise ne yaptınız?"