Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu! 220 şüpheli gözaltına alındı, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şüpheliye adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çengel-5 operasyonuna ilişkin X'ten açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5" Operasyonları düzenlendi.

200 BİN LİTREYE YAKIN KAÇAK İÇKİYE EL KONULDU

Operasyonlarda; 15.000 litre etil alkole, 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1.300 adet boş şişe ve 7.700 adet bandrole, 2.100 adet alkol aroması ve 8.700 adet etikete el konuldu. 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

35 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği.