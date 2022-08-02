Aşırı sıcaktan dolayı ortaya çıkan dev yılanlar, birbirini yemeye çalıştı
Tunceli'de aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan dev kara yılanlarının birbirlerini yemeye çalıştıkları anlar, ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.
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Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar köyü Aşağı Çeşme mevkiinde gezinen Fatih Uçar, yaklaşık 2 metre boyundaki iki yılana denk geldi. Birbirine yemeye çalışan kara yılanlar bir süre boğuştu. Bir yılan diğerini ağzına alıp yemeye çalışırken, Uçar o anlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Diğerinin ağzından kurtulan yılan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhlas Haber Ajansı / Güncel