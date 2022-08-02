Aşırı sıcaktan dolayı ortaya çıkan dev yılanlar, birbirini yemeye çalıştı - Haberler

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Aşırı sıcaktan dolayı ortaya çıkan dev yılanlar, birbirini yemeye çalıştı

Tunceli'de aşırı sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan dev kara yılanlarının birbirlerini yemeye çalıştıkları anlar, ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

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Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar köyü Aşağı Çeşme mevkiinde gezinen Fatih Uçar, yaklaşık 2 metre boyundaki iki yılana denk geldi. Birbirine yemeye çalışan kara yılanlar bir süre boğuştu. Bir yılan diğerini ağzına alıp yemeye çalışırken, Uçar o anlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Diğerinin ağzından kurtulan yılan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Aşırı sıcaktan dolayı ortaya çıkan dev yılanlar, birbirini yemeye çalıştı

Aşırı sıcaktan dolayı ortaya çıkan dev yılanlar, birbirini yemeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatih Uçar Çemişgezek Tunceli Çeşme Güncel Haberler

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