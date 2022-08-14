Haber : Avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal kurtarıldı - Haberler

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Avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal kurtarıldı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yığılca'da devriye görevinde bulunan orman muhafaza memurları, yerde hareketsiz duran kartalı gördü. Kartalı alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerine götürdü.

AVLADIĞI YILANI YUTAMADI

Veteriner hekim, kartalın avladığı yılana yutamadığını fark etti. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Böylece kartalın rahat nefes alması sağlandı.

TEKRAR DOĞAYA SALINACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren kartalın gerekli bakımlarının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal kurtarıldı

Avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal kurtarıldı

Avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Doğuş:

Boğulsa hemen boğulurdu. Yavaş yavaş hazmedecekti

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