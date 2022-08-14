Avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal kurtarıldı Düzce'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimin müdahalesi ile kurtarıldı. Yığılca'da devriye görevinde bulunan orman muhafaza memurları, yerde hareketsiz duran kartalı gördü. Kartalı alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerine götürdü. AVLADIĞI YILANI YUTAMADI Veteriner hekim, kartalın avladığı yılana yutamadığını fark etti. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Böylece kartalın rahat nefes alması sağlandı. TEKRAR DOĞAYA SALINACAK Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren kartalın gerekli bakımlarının ardından doğaya salınacağı bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Haberler

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