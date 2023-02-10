Yıkılan binanın yapımında çalışan işçi öyle şeyler anlattı ki izleyenlerin kanı dondu

Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da yıkılan binalardan birinin inşaatında çalıştığını ifade eden vatandaş, "Müteahhit taşerona verdi, taşeron yaptı burayı. Binanın müteahhiti '3 ton yerine 2 ton atın. Demirin tonu 18 milyon' diyordu. 10 ton çalsa 180 milyon eder. Malzemeden çalmasa böyle olur muydu?" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 2 büyük deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Malatya'da da enkaz alanlarında umutlu bekleyiş sürüyor. Ancak yıkılan binalarla ilgili bir iddia duyanların kanını dondurdu. Yıkılan bir binanın inşaatında yaklaşık 15 yıl önce çalıştığını iddia eden bir kişi, yaşananlardan müteahhitleri sorumlu tuttu.

"EKSİK DEMİR ATMALARI BU HALE GETİRDİ"

Yıkılan binanın enkazı önünde CNN Türk kameralarına konuşan o kişi "Bu bina yapılalı 15 yıl oldu. Ben bu binanın inşaatında çalıştım ve müteahhitlerin kalitesizliği bu. Eksik demir atmaları bu hale getirdi. Bu kalitesiz binaları yapanlar nasıl yiyecek bu parayı. Ben demirciyim, bu binada işçi olarak çalıştım. Kalite yok, kontrol yok. Ben Maraş'ta TOKİ'de oturuyorum. Allah'a şükür bizim evde sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"DEMİRDEN, BETONDAN, HER ŞEYDEN ÇALDILAR"

Açıklamasının devamında demirden ve betondan çalındığını ifade eden vatandaş, "Müteahhit taşerona verdi, taşeron yaptı burayı. Müteahhiti '3 ton yerine 2 ton atın. Demirin tonu 18 milyon' diyordu. 10 ton çalsa 180 milyon eder. Malzemeden çalmasa böyle olur muydu? Demirden, betondan, her şeyden çaldılar. Karşısında TOKİ var, bir tanesinde çatlama bile yok" şeklinde konuştu.