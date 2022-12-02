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Tamı tamına 72 yıllık! Dönemin milletvekili tarafından yapılmış ama patentini alamamışlar

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeniden yapılmak üzere yıkılan binadan tarihi traktör çıktı. Dönemin Bolu Milletvekili Vahit Yöndem'in yaptığı traktör, ailesinin ne yapılacağına karar verene kadar bir depoda bekletilecek.

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki eski binanın yeniden yapılmak üzere yıkılmasına karar verildi. İnşaat firması çalışanları, üst katların yıkımını tamamladıktan sonra bodrum kattaki tarihi traktörü çıkarmak için harekete geçti. İş makinesine bağlanan traktör, dışarı çıkarıldı.

Yıkılan binadan, 72 yıl önce dönemin milletvekili tarafından yapılan traktör çıktı

Traktörün 1950 ile 1954 yılları arasında Bolu milletvekilliği yapan Vahit Yöndem tarafından yapıldığı öğrenildi. Yöndem'in, patent alamadığı için traktörü seri üretime geçiremediği belirtildi.

Yıkılan binadan, 72 yıl önce dönemin milletvekili tarafından yapılan traktör çıktı

1950'li yıllarda Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da Akçakoca'ya gelip incelediği el yapımı traktör, Yöndem ailesinin ne yapılacağına dair kararını verene kadar bir depoda bekletilecek.

Yıkılan binadan, 72 yıl önce dönemin milletvekili tarafından yapılan traktör çıktı

Vahit Yöndem'in oğlu Dinçer Yöndem, "Ben küçükken, babamla tarlaya giderken bu traktörü kullanırdık. Bu traktörü biz 3 kardeş olarak orada muhafaza etmiştik. Kardeşlerimle konuşup karar vereceğiz. Müzeye de bağışlayabiliriz ama henüz belli değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Caddesi Milletvekili Bolu Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Bedi Guler:

Mesut özil o bir efsane...

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