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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Selvi Boylum Al Yazmalım gibi Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Kadir İnanır, arkadaşının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Zafer Algöz, Hüseyin Avni Danyal, Kadir İnanır, Kerem Alışık, Talat Bulut, Bedri Baykam, Kubat, Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Menderes Samancılar'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Törende arkadaşının tabutu başından ayrılmayan Kadir İnanır, zor anlar yaşadı.

KOCATÜRK: BU TOPRAKLARIN YETİŞTİRDİĞİ EN GÜZEL İNSAN

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yaptığı açıklamada, "Arif Keskiner aslında sinemacı diye bilinir ama Sinema Sevenler Derneği olarak açtığı Çiçek Bar, belki de kültür hayatının bütün insanlarının bir araya geldiği, edebiyat ve sanatın konuşulduğu önemli bir mekandır. Bence bu toprakların yetiştirdiği güzel insan kavramı varsa, bu güzel insan kavramının karşılığını dolduran önemli insanlardan biridir" dedi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı

Keskiner'in çok vefakar ve arkadaş canlısı olduğunun altını çizen Kocatürk, şunları kaydetti: "Bu toprakların değeri olan şiirleri, türküleri ondan güzel kimse okuyamazdı. Ben onun dost meclisinde bulunmaktan ve onun kitaplarını yayınlamaktan dolayı bahtiyarım. İyiliğin ne olduğunu, güzel bir hayat yaşamanın ve güzel insan olarak hayatı sürdürmenin ne olduğunu onda gördüm. Onun için ona veda ederken de bir türkü sözleriyle veda ettim. 'Ölüm var, ayrılık yok' diye biten bir türkü vardı. O anılarımızın en müstesna yerlerinde yaşamaya devam edecek."

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı

KEREM ALIŞIK: RUHUMUZDA ÇİÇEKLER AÇTIRAN BİR İNSAN

Oyuncu Kerem Alışık da Keskiner'in yüreğinde insan sevgisi olduğunu belirterek, "Ruhumuzda çiçekler açtıran bir insandı. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Cenaze namazının ardından uğurlanan Keskiner'in cenazesi, Kilyos Demirciköy Mezarlığı'na defnedildi.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır duygusal anlar yaşadı

Kaynak: AA / Güncel

Arif Keskiner Teşvikiye Kilyos Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Orhan:

Biz deli kadir diye biliyorduk, bu DEMli kadir çıktı. Yapımcın orda sıkılmasın, yanına git bence.

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M.Sîraç null:

büyük kayıp. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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