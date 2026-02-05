Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı

ABD'nin başkenti Washington'da Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları Topluluğu (CADCA) tarafından düzenlenen foruma katılan Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önlemeyi merkeze alan çalışmalarının uluslararası alanda ilgi gördüğünü söyledi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Ceylan ve Uluslararası İşbirlikleri Müdürü Sedef Erçetin Gençosmanoğlu, ABD'de bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren CADCA tarafından Washington'da organize edilen 36'ncı Ulusal Liderlik Forumu'na "özel davetli" statüsünde katıldı.

Ceylan, AA muhabirine, Yeşilayın ABD dışından davet edilen 2, toplamda da 3 uluslararası kuruluştan biri olduğuna dikkati çekerek, bu davetin iki ülke için de ilk olduğunu söyledi.

CADCA'nın uluslararası bağımlılık alanında çalışan kuruluşların yer aldığı "İstanbul İnisiyatifi" adlı yapının üyelerinden olduğunu belirten Ceylan, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmalarından CADCA'nın çok etkilendiğini ifade etti.

Ceylan, program kapsamında Kanada ve İspanya'dan davetli kuruluşlarla da temaslarda bulunduklarını, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü söyledi.

CADCA'nın ülke genelinde 7 bini aşkın koalisyonla sahada faaliyet yürüttüğünü anlatan Ceylan, ABD'de ise önleme çalışmalarına yeterince kaynak ayrılmadığına dikkati çekti.

"2025'te 8 milyonun üzerinde çocuğa ve 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaştık"

Ceylan, Türkiye'de yürütülen önleme, rehabilitasyon ve müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, Yeşilayın Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumla ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylere 105 farklı noktada ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verdiklerini dile getiren Ceylan, bu ayakta tedavi modeli ile oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Ceylan, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında geçen yıl 8 milyonun üzerinde çocuğa ve 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaştık." dedi.

Bağımlılığın yalnızca kimyasal maddelerle sınırlı olmadığını, internet, oyun, kumar ve çevrim içi bahis gibi davranışsal bağımlılıkların da hızla arttığını belirten Ceylan, şunları ifade etti:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem Federasyonumuz hem de Uluslararası İşbirlikleri Müdürlüğümüz ve Direktörlüğümüz üzerinden dünyayla bu tecrübemizi paylaşmak istiyoruz çünkü bağımlılıkla mücadele, sadece ülkemiz sınırları içinde kalarak yapabileceğimiz bir mücadele değil."

Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2026'nın "bağımsızlık yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, valilik ve bakanlıklarla birlikte "bağımsızlık seferberliğini" başlattıklarını anlattı.

Bağımsızlık mücadelesini sadece devlet seviyesinde yürütmek istemediklerini kaydeden Ceylan, mahallelere kadar gidilecek modelin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ceylan, savunuculuk çalışmalarına da önem verdiklerini vurgulayarak, önlemenin sadece eğitimle olmadığını, bağımlılık yapıcı maddelere erişimi zorlaştıracak yasal düzenlemelerin de şart olduğunu vurguladı.