Haberler

Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı

Yeşilay, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele modelini ABD'de anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin başkenti Washington'da Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları Topluluğu (CADCA) tarafından düzenlenen foruma katılan Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önlemeyi merkeze alan çalışmalarının uluslararası alanda ilgi gördüğünü söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da Uyuşturucu Karşıtı Amerika Koalisyonları Topluluğu (CADCA) tarafından düzenlenen foruma katılan Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önlemeyi merkeze alan çalışmalarının uluslararası alanda ilgi gördüğünü söyledi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Ceylan ve Uluslararası İşbirlikleri Müdürü Sedef Erçetin Gençosmanoğlu, ABD'de bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren CADCA tarafından Washington'da organize edilen 36'ncı Ulusal Liderlik Forumu'na "özel davetli" statüsünde katıldı.

Ceylan, AA muhabirine, Yeşilayın ABD dışından davet edilen 2, toplamda da 3 uluslararası kuruluştan biri olduğuna dikkati çekerek, bu davetin iki ülke için de ilk olduğunu söyledi.

CADCA'nın uluslararası bağımlılık alanında çalışan kuruluşların yer aldığı "İstanbul İnisiyatifi" adlı yapının üyelerinden olduğunu belirten Ceylan, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmalarından CADCA'nın çok etkilendiğini ifade etti.

Ceylan, program kapsamında Kanada ve İspanya'dan davetli kuruluşlarla da temaslarda bulunduklarını, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü söyledi.

CADCA'nın ülke genelinde 7 bini aşkın koalisyonla sahada faaliyet yürüttüğünü anlatan Ceylan, ABD'de ise önleme çalışmalarına yeterince kaynak ayrılmadığına dikkati çekti.

"2025'te 8 milyonun üzerinde çocuğa ve 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaştık"

Ceylan, Türkiye'de yürütülen önleme, rehabilitasyon ve müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, Yeşilayın Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumla ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylere 105 farklı noktada ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verdiklerini dile getiren Ceylan, bu ayakta tedavi modeli ile oldukça başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı.

Ceylan, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında geçen yıl 8 milyonun üzerinde çocuğa ve 3 milyonun üzerinde yetişkine ulaştık." dedi.

Bağımlılığın yalnızca kimyasal maddelerle sınırlı olmadığını, internet, oyun, kumar ve çevrim içi bahis gibi davranışsal bağımlılıkların da hızla arttığını belirten Ceylan, şunları ifade etti:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak hem Federasyonumuz hem de Uluslararası İşbirlikleri Müdürlüğümüz ve Direktörlüğümüz üzerinden dünyayla bu tecrübemizi paylaşmak istiyoruz çünkü bağımlılıkla mücadele, sadece ülkemiz sınırları içinde kalarak yapabileceğimiz bir mücadele değil."

Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2026'nın "bağımsızlık yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, valilik ve bakanlıklarla birlikte "bağımsızlık seferberliğini" başlattıklarını anlattı.

Bağımsızlık mücadelesini sadece devlet seviyesinde yürütmek istemediklerini kaydeden Ceylan, mahallelere kadar gidilecek modelin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ceylan, savunuculuk çalışmalarına da önem verdiklerini vurgulayarak, önlemenin sadece eğitimle olmadığını, bağımlılık yapıcı maddelere erişimi zorlaştıracak yasal düzenlemelerin de şart olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"