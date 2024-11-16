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Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çalışmalarını İnceledi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çalışmalarını İnceledi
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Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Balıkesir'deki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi aldı ve yeni dönem planlamaları yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç; Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Balıkesir'deki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini (YEDAM) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, gezisinin ilk durağında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelen Dinç, onlara Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele yöntemlerini anlattı.

Kütahya Şube ve YEDAM'a ziyaretlerde bulunan Dinç, kentte yapımı devam eden şube, YEDAM ve sosyal donatı alanlarıyla insanlığa değer katacak Yeşilay Kompleksi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretin ikinci durağı olan Afyon'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret eden Dinç, "Devletimiz ve milletimizle el ele vererek bağımlılıklarla mücadelede yeni bir dönem başlatıyoruz." mesajını verdi. Vali Yiğitbaşı ise görüşmede bağımlılıklarla mücadeleye dair güçlü bir birliktelik için destek verdi.

Gezisini Manisa ve Balıkesir'deki şube ve YEDAM'ları ziyaret ederek tamamlayan Dinç, Yeşilay'ın yeni dönemde bağımlılıklarla mücadelede izleyeceği yol haritası için planlamalar da yaptı.

"Bağımlılıktan kurtulmak isteyen her vatandaşımıza bir telefon kadar yakınız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, 115 YEDAM Danışma Hattı'nın kurulduğu günden bu yana 1 milyonun üzerinde çağrı alındığını ve yapılan önleme çalışmalarının Türkiye'nin 120 noktasındaki şubeler, 107 Yeşilay Danışma Merkezi ile Bursa ve Diyarbakır'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Binlerce uzman, 100 binin üzerinde Yeşilay gönüllüsü olduğunu aktaran Dinç, "İnsanlarımızın bağımlılıklara esir edilmemesi için çok kararlı ve yoğun bir şekilde gece gündüz demeden tek gündemle çalışmalar yapıyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen her vatandaşımıza 115 YEDAM Danışma Hattı'mızla bir telefon kadar yakınız." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıklarla mücadelede önleyici yöntemler dışında tedavi edici yöntemlere de dikkati çeken Dinç, Türkiye'ye özgü geliştirdikleri ve uyguladıkları psikososyal destek modeline değinerek kumar bağımlılığında bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve motivasyonel görüşme teknikleriyle bağımlılıkla nasıl başa çıkılacağını öğrettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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