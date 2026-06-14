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Gaziantep ve çevre illerde 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Gaziantep ve çevre illerde 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
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Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te Yeşilay tarafından düzenlenen 13. Bisiklet Turu'nda yüzlerce kişi sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajıyla pedal çevirdi.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

Gaziantep'te Üniversite Meydanı'nda toplanan 250 bisikletli, Ordu Caddesi, Gaziantep Lisesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve Kemal Köker Caddesi'nden geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Sürüş sırasında bazı vatandaşlar bisikletlilere alkışlarla destek verdi.

Malatya

Organizasyona katılan yaklaşık 50 bisikletli, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla Malatya Valiliği önünde bir araya geldi.

Valilik önünde başlayan bisiklet turu, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

Programa katılanlara karpuz ikram edildi.

Kilis

Kilis'te yaklaşık 100 bisikletli, Hacı Cümbüş Camisi önünde bir araya geldi.

Cami önünde başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Programa, Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Yeşilay Kilis İl Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan ve Yeşilay yelekleri giyen katılımcılar, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek turu başladıkları noktada tamamladı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, yaptığı açıklamada, Yeşilay öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve sporu yaygınlaştırmak için pedal çevirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da Yeşilay tarafından gerçekleştirilen etkinliğin gençleri spora teşvik etmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tur, Ali Şelli Parkı önünde başladı.

Yeşilay yelekleri giyen yaklaşık 150 katılımcı, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nden geçerek yaklaşık 7 kilometre pedal çevirdi.

Tur kapsamında katılımcılar arasında yapılan kura çekilişiyle 5 kişiye bisiklet hediye edildi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak
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