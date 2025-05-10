Yeşilay Başkanı'ndan Elektronik Sigara Uyarısı: 'Daha Az Zararlı Algısı Yanlış'

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "elektronik sigara daha az zararlı" algısının doğru olmadığını belirtti.

Dinç, ziyaretleri dolayısıyla geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün bağımlılığının çok sayıda insanın ölümüne yol açtığını söyledi.

Tütün bağımlılığının tüm dünyada insanlığı tehdit ettiğini dile getiren Dinç, "Her yıl 100 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybediyoruz. Elektronik sigara da tütün bağımlılığı gibi insanlığın sağlığını tehdit ediyor." dedi.

Dinç, yeni araştırmalara göre, tütün bağımlılığında görülmeyen daha ciddi rahatsızlıkların, elektronik sigara kullananlarda ortaya çıktığına dikkati çekti.

Elektronik sigarayla ilgili yanlış ve kulaktan dolma bilgilerin kullanıcıları cezbettiğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Elektronik sigara konusunda ciddi bir algı bozukluğu ortaya çıkarılmaya başlandı. Bunlardan biri 'Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir.' diye. Asla doğru değil. 'Sigaradan daha az zararlı.' deniliyor. Bu da doğru değil. Esanslar ve aromalarla daha havalı ve cazip gösteriliyor. Elektronik sigarayla ilgili yanlış bir algı var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için zararlı olduğunu düşünüyoruz. Elektronik sigaranın yeni gençlik kültürü haline getirilmesi noktasında bir çalışma var. Bütün bunlar çocuklarımız ve gençlerimiz için oldukça tehlikeli, bizleri endişe ettirici boyutlara geldi."

"Diğer bağımlılıklara geçiş kolaylaşıyor"

Dinç, Türkiye'de hiçbir elektronik sigara satışına ruhsat verilmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin elektronik sigaranın yasaklanmasıyla ilgili güçlü bir iradesinin olduğunu belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Bu adım zamanında atılmamış olsaydı, bugün çok daha fazla çocuğumuzu, gencimizi sıkıntı yaşar halde bulacaktık. Kontrol anlamında, anne ve babaların takibi anlamında, çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda bilgilendirmek adına çok daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Sigaradan daha zararlı ve zararları tam olarak henüz tespit edilememiş, çerçevesi belirlenmemiş ve madde bağımlılığına çok hızla geçiş sağlayan, çok hızlı şekilde yayılan durumdan bahsediyoruz. Bu noktada büyük bir tehdit karşımızda ve bu tehdidi ciddiye almamız gerekiyor. Elektronik sigara bağımlılığından diğer bağımlılıklara geçiş kolaylaşıyor. Bağımlılığı daha sempatik ve kabul edilebilir hale getirmekle alakalı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor."

Dinç, Yeşilayın elektronik sigaranın yayılmasına müsaade etmeyeceğini ve bununla ilgili çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünleri yasağının başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Dinç, "Bununla alakalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanımıza ödül de verdi ve çok güzel uygulandı." dedi.

Dinç, kapalı alanlarda elektronik sigara kullanılmasıyla ilgili, yasağın daha caydırıcı uygulanması gerektiğini belirtti.