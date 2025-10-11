Yeşilay, Bağımlılıktan Kurtulan 278 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Her yıl çok sayıda kişinin bağımlılıktan kurtarılması için önemli hizmetler veren Yeşilay, tedavi edilen 278 kişiyi İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırdı.

Yeşilay, 81 ilde 105 noktada ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi ve sosyal hizmetlerini sürdürürken sigara ve tütünden alkol ile maddeye, kumardan teknoloji bağımlılığına kadar farklı alanlarda bağımlılıkla mücadele çalışması yürütüyor.

Danışmanlık merkezleri aracılığıyla bağımlıların tedavi edilmesi için mücadele eden Yeşilay, bağımlılık nedeniyle ailesini, işini kaybedenlere de el uzatıyor. Bağımlılıktan kurtulanların bazılarını İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırıyor.

YEDAM'a 2016'dan bu yana 1 milyon 478 bin 816 arama yapıldı, 437 bin 198 kişiyle görüşme sağlandı, 5 bin 796 sosyal etkinlik düzenlenerek, sosyal aktivitelere de ağırlık verildi. YEDAM'a 21 bin 640 kişi sigara ve tütün, 31 bin 445 kişi alkol ve madde bağımlılığı, 19 bin 886 kişi kumar bağımlılığı, 3 bin 972 kişi teknoloji bağımlılığından başvurdu.

"Sakın ümitlerini kaybetmesinler"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bazı programlar için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, dernek olarak ülkenin her köşesinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

YEDAM'ın önemli görevler üstlendiğini ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Bağımlılık çok zor bir şey ama tedavisi var. Bizatihi biz tedavi ettiklerimizden 278 kişiyi İŞKUR aracılığıyla işe soktuk. Tedavi ettiğimiz insan sayısı çok çok daha fazla. O yüzden ben şunu açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Bağımlı kardeşlerimiz ya da aileleri hiçbir şekilde kendilerinden, evlatlarından ümidi kesmesinler. Bu işin bir tedavisi var. Bu konuda ülkemizde çok sayıda kurumumuz var. Yeşilay olarak biz de o kurumlardan biriyiz. Türkiye'nin 81 ilinde 105 noktada ücretsiz ve gizlilik esaslı olarak psikoterapi ve sosyal hizmetleri veriyoruz. Rehabilitasyon sistemi kuruyoruz."

Dinç, bağımlılık konusunda muzdarip olanların gönül rahatlığıyla merkezlerine başvurabileceklerine dikkati çekerek, kimsenin bu konuda karamsarlığa kapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bağımlı kişilerin veya ailelerinin, "Hayat boyu böyle gidecek, artık bu benim kaderim, ben kurtulamam." diye düşünmemesini isteyen Dinç, "Çok sayıda kardeşimiz, insanımız kurtuldu, onlar da kurtulabilirler. Bu konuda en büyük tehlike, ümidi ve inancı kaybetmek. Onu kaybetmedikleri sürece netice alınır. Sakın ümitlerini kaybetmesinler. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü Bağımlılıkla alakalı bizim en büyük problemimiz motivasyonun düşmesi, ümidin kaybolması oluyor. Ümidin kaybolmadığı motivasyonun düşmediği sürece eninde sonunda biz o kardeşlerimizi bu illetten kurtarıyoruz." dedi.