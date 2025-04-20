Yeşilay, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliklerinde etkinlikler düzenliyor.

Kocaeli Yeşilay gönüllüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinliklerinde stant açtı.

Çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlendiği stantta, yüz boyama, kağıt çiçek atölyesi, solo test yarışması ve hikaye anlatımı gibi etkinlikler yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulüp Başkanı Hüseyin Kargili, AA muhabirine, amaçlarının 23 Nisan ruhuyla çocuklara sosyal medya ve bilgisayar oyunları olmadan da eğlenebilecekleri ortamların bulunduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Kargili, çocuklara bu etkinlikler vesilesiyle hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri ortamlar yaratmak istediklerini ifade etti.

Etkinliklerde yazar Kübra Soysal Cici de görev aldı. "Lotus'un Masalı" isimli kitabıyla okuma etkinliği düzenleyen Cici, etkinliğin ardından, çocuklarla kendi değerini bilme ve mutlu olma üzerine söyleşi yaptı.

Yeşilay görevlileri ve gönüllüleri, 23 Nisan akşamına kadar devam edecek etkinlikler boyunca görev yapacak.