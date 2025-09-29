Yeşil Mercek Projesi ile İklim Gazeteciliği Eğitimi Başladı

Anadolu Ajansının (AA), uluslararası medya profesyonellerine iklim bilimiyle ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçladığı Yeşil Mercek (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) projesinin ikinci dönem eğitim programı başladı.

AA'nın koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Ulusal Ajansının desteği ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan POLIS Enstitüsü ve Romanya'dan EDITURA ERUYSAL SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla hayata geçen projenin ikinci dönem eğitim programı AA'nın İstanbul ofisi girişindeki amfide yapılacak.

Programın açılışında konuşan AA Akademi Müdür Yardımcısı Bilgay Duman, iklim değişikliği ve çevre meselelerinin dünyadaki en kritik sorunlardan biri olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin sadece çevreyi değil, günlük yaşamı, politikayı ve ekonomiyi de etkilediğini belirten Duman, Anadolu Ajansı yayın politikası için öncelikli bir konu olması dolayısıyla AA bünyesinde "Yeşilhat" biriminin kurulduğunu vurguladı.

Sponsorluklar ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Hakan Güvenlioğlu, konuşmasında, GreenLens projesinin, şu anda Türkiye ve dünyada haber akademileri, ajanslar tarafından yapılan ilk eğitim projesi olduğu bilgisini verdi.

Anadolu Ajansının, Türk Hava Yollarının ardından yurt dışında Türkiye'yi temsil eden belki de en büyük ikinci Türk şirketi ve dünyanın en büyük 5'inci haber ajansı olduğunu dile getiren Güvenlioğlu, "O yüzden bu binanın içerisinde yapılan haberler, yayınladığımız içerikler bir tuşla dünyanın her yerine ulaşıyor. Böyle bir operasyonda yer almak, bunu görmek, bu arkadaşlarla tanışmak, bu arkadaşlarla network oluşturmak gerçekten çok kıymetli bir olay. GreenLens projesi vesilesiyle bu imkanları değerlendirmenizi temenni ediyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, "İklim Haberciliğinde Stratejik İletişim", Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal, "İklim Haberciliğinde Haber Etiği" konulu eğitim verdi.

5 gün sürecek programın ilk günü bu eğitimlerle tamamlandı.

Farklı ülkelerden katılımcılar Yeşil Mercek'te buluştu

Programa Romanya'dan katılan haber spikeri ve muhabir Victor Breme, ülkesinde iklim gazeteciliğinin popüler bir konu olmadığını, bu nedenle çalıştığı kurumun haber departmanından eğitime katılması yönünde tavsiye aldığını söyledi.

İklim ve çevre gazeteciliğine odaklanmak istediğini belirten Breme, "Mesleki ve akademik alanımda bildiklerimi nasıl birleştireceğimi ve insanlara nasıl daha iyi aktaracağımı, insanlarla nasıl daha iyi iletişim kuracağımı, herkesin sorunu anlayabilmesi için tüm zor verileri normal dile nasıl aktaracağımı öğrenmeyi umuyorum." dedi.

Romanya'dan gelen bir diğer katılımcı 22 yaşındaki haber muhabiri Ioana-Daria Gheorghe, iklim krizi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu bilgileri ülkesinde kullanmak istediğini dile getirdi.

Eğitim için Fransa'dan gelen Budugan Bianca, genç yaşlarda bu tür eğitimlere katılmanın deneyim kazanmak ve yeni insanlarla tanışmak adına önemli olduğunu, program kapsamında iletişim becerilerini geliştirmek istediğini ifade etti. Bianca, başkalarının bakış açılarını ve fikirlerini değiştirmenin gelecekte bir şeyler inşa etmek için önemli olduğuna değindi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve aynı zamanda çift ana dal gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi olan Rümeysa Cansu Turan ise siyasal bilimlere olan ilgisini gazeteciliğe duyduğu tutkuyla birleştirdiğinden bahsetti.

Türkiye'nin uluslararası arenada iklim gazeteciliği alanında ön plana çıkabileceğini vurgulayan Turan, eğitimden, kriz iletişimi, iklim gazeteciliğinin daha duyurulabilir hale gelmesi ve medyadaki gücünün daha da artırılmasına yönelik beklentileri olduğunu söyledi.

Eğitim programı 2026 sonuna kadar devam edecek

Programda, AA'nın, iklim değişikliği ve çevre konulu projeler üzerinde çalışmalarına devam ettiği ve 2026-2027 proje dönemlerinde hayata geçirilmesi planlanan projelere yönelik başvuru süreçlerinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Çeşitli ülkelerden öğrencilerin ve basın mensuplarının katıldığı proje kapsamındaki eğitim programları 2026 yılı sonuna kadar devam edecek.