Yerli otomobil TOGG polis arabası olarak ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, polis arabası olarak ilk kez görüntülendi. Togg'u gören vatandaşlar fotoğraf için birbirleriyle yarışırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da araçların fotoğraflarını paylaştı. Soylu, "Yerli ve milli gururumuz Togg, Emniyet'imize yakıştı mı yakıştı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 'Büyük İstanbul Mitingi' öncesi alana gelerek incelemelerde bulundu.

İLK KEZ POLİS ARACI OLARAK GÖRÜNTÜLENDİ

Yetkililer mitingle ilgili açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyuna öncülük eden polis araçlarından birinin ise Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg olduğu görüldü. İlk defa Togg'u polis aracı olarak gören görevliler ve vatandaşlar, araçla fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Togg'un içerisine de binen vatandaşlar, aracın çok lüks ve konforlu olduğunu ifade etti.

SOYLU PAYLAŞTI

Bakan Soylu Togg'un polis aracı olarak kullanılmasıyla ilgili bir de paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Yerli ve Millî Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadeleri kullanıldı.