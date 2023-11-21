Yenibiriş, insan yönetiminde yeni bir formül sunuyor

Yeni inovasyon yaklaşımı ile merkezine insanı koyarak dijital bir yapı oluşturan Yenibiriş, motivasyon ve değer odaklı insan politikaları hizmetlerine tek bir yerden ulaşmaya imkan tanıyan yeni dijital platformu Yenibiriş Plus'ı duyurdu. Daha önce yapay zeka tabanlı online sınav ve mülakat sistemlerini de teknolojisine katan Yenibiriş, bu yeni ekosistem sayesinde insan yönetiminde 360° derece hizmet alanı sunmayı vadediyor.

2022 yılında aldıkları yatırımla "dijital insan kaynakları ve teknoloji" şirketi olarak markanın vizyonunu güncelleyen Yenibiriş, sektörün kodlarıyla ilgili de yeni bir bakış açısı sunduğunu geçen haftalarda açıkladı. "MVP" yani "Motivation and Value Partnership" başlığı altında topladıkları bu kavramla ilgili açıklama yapan Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, pandemi sonrası çalışma biçimlerinin keskin bir şekilde değiştiğine dikkat çekiyor.

Karaboğa "Artık çok net biçimde görülüyor ki, yeteneğe her yerden erişmelisiniz ve bulduğunuz bu yeteneği elde tutmalısınız. MVP bakış açısında bireyi merkeze alıyoruz ve tıpkı fizikteki momentum denklemi gibi iki başlığı çarpan olarak değerlendiriyoruz. Person= MotivationxValue.

Motivation yani Motivasyon başlığına ücret, çalışma ortamı ve kültürü, sosyal ve yan hakları koyuyoruz. Value yani Değer çarpanına ise yetenek, eğitimler ve yatkınlık-yetkinlik başlıklarını koyuyoruz. ve elbette eşitliğin diğer tarafında Person yani Birey var. Artık "İnsan Kaynakları Departmanları" kapsamıyla "Motivasyon ve Değer Odaklı İnsan Yönetimi" anlayışını belirlemeli ve "İnsan Yönetimi Departmanları"na dönüşmeli" diye konuşuyor.

Yeni bir HR SuperAPP: Yenibiriş Plus

Oluşturdukları yeni formülün bakış açısıyla ürün de geliştirdiklerine dikkat çeken Karaboğa, bu alanda çalışan profesyonellerin tek bir çatı altından tüm çözümlere ulaşabileceği bir HR SuperAPP yaptıklarını da duyurdu.

Karaboğa, hizmet alanlarının erişimini kolaylaştırabilmek için insan kaynakları ve istihdamın gereksinimlerinin tamamını beş ana başlık altında topladıklarını, Yenibiriş Plus ismini verdikleri bu ekosistemle artık tek bir platform üzerinden motivasyon ve değer odaklı insan politikaları hizmetlerine ulaşılabileceğini belirtiyor.

Karaboğa şunları söylüyor:

"Bu bütüncül hizmet hem mobil hem de web tabanlı sistemler üzerinden kapsamlı ve hızlı şekilde kullanıcılarımızın erişimine sunulacak. Web üzerinde çalışmalarına başlayan bu sistemimiz, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren de mobil altyapılar üzerinden hizmete girmiş olacak"

Yapay zekayla ilan yayınlamak artık çok kolay

Daha önce de yapay zekayı işe alım süreçlerine dahil eden Yenibiriş, son olarak "Yapay Zeka ile İlan Yayınlama" hizmetini devreye soktu. Uzmanların gün içerisinde zaman kaybını önleyerek motivasyon ve değer odaklı insan yönetimi anlayışına odaklanmasını amaçladıklarını belirten Karaboğa, şunları söylüyor:

"Yapay zekalı ilan metninde; İK uzmanları ilan yayınlarken birçok farklı kaynaktan ilan metni incelemesine gerek kalmadan sadece pozisyon ismini giriyor. Yapay zeka bu sırada iş arayanların en çok ilgisini çekecek en doğru ilan metnine birkaç saniye içinde ulaşabiliyor.

Bu hizmetimizi yayınlayalı henüz 10 gün kadar oldu ancak şu anda kullanım yaklaşık yüzde 25 seviyelerinde. Bu da bize iş ilanı yayınlayan profesyonellerin gün içerisinde işini kolaylaştırmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösteriyor"