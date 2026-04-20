Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun Çanakkale Kara Muharebelerinin 111. Yıl Dönümü ve ANZAK Günü Anma Törenleri dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuk Valinin, ziyaret çerçevesinde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinin planlandığını belirtti.

Burhanettin Duran, görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağını aktardı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
