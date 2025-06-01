Yeni Yol Partisi TBMM Başkan Adayını Açıkladı

Yeni Yol Partisi TBMM Başkan Adayını Açıkladı
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, partisinin TBMM Başkan adayının Samsun Milletvekili Mehmet Karaman olduğunu duyurdu. Özdağ, Karaman'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu vurguladı ve Türkiye'deki demokrasi yapısının sorunlarına dikkat çekti.

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yeni Yol Partisinin TBMM Başkan adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini TBMM Genel Sekterliğine verdikten sonra açıklama yaptı. Özdağ, Yeni Yol Partisinin TBMM Başkan adayının Samsun Milletvekili Mehmet Karaman olduğunu açıkladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, partisinin TBMM Başkan adayının, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman olduğunu açıkladı. Özdağ, Mehmet Karaman'ın, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın özel kalem müdürlüğünü yaptığını ve tecrübeli bir siyasetçi olduğunu söyledi. Özdağ şunları kaydetti:

"Meclis Başkanlığına adayımız Mehmet Karaman. Değerli ve tecrübeli bir siyasetçi. Gençliğinden, çocukluğundan itibaren memleket meselelerine, devlet meselelerine ve inandığı değerlere baş koymuş bir arkadaşımız. Sayın Necmettin Erbakan'la da uzun süre siyaset yaptı, özel kalem müdürlüğünü yaptı. Yıllar sonra 28. dönemde TBMM'ye milletvekili olarak geldi" dedi.

"Ülkemizde şekli demokrasi var"

Siyasetin daima müzakerelerle, istişarelerle, başka fikirlere tolerans ve hoşgörüyle yapılacağını belirten Özdağ, şöyle devam etti:

"Burası kimsenin babasının malı değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada zaman zaman çok aykırı şeyler gördük. Zaman zaman iç tüzüğün ihlal edildiğini, kanunların ihlal edildiğini, Anayasanın ihlal edildiğini, AYM kararlarına uyulmadığını da gözlemledik. Biz bir parti tahakkümü, bir parti taassubu içerisinde, bir parti tasallutu istemiyoruz. Türkiye'nin kurumlar, kurallar ve aynı zamanda kanunlar, aynı zamanda Anayasası olan bir devlet olması gerekmektedir. Vatandaşlarına eşit muamele gösteren bir devlet, millet ve TBMM arıyoruz.

Yeni Yol Grubu olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Bizim önceliğimiz demokrasi. Bu bir seçim de değil aslında bu bir dayatma oluyor. Eğer iktidar partisi güçlüyse, sayısal çoğunluğu varsa, burada diğer partilerle çok müzakere yapılmıyor. Şekli demokrasi var ülkemizde. İktidar partisinin göstermiş olduğu aday oy çokluğu nedeniyle ona oy veriliyor. Burada kalite aranmıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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