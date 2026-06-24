Öğretmenlerin sorunları araştırma önergesi reddedildi

(TBMM) - Yeni Yol Partisi'nin özel sektör öğretmelerinin ve mülakat mağdurlarının yaşadığı sorunların çözümü için verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Sonuç, öğretmenleri Güvenpark'ta dövdünüz, Kurtuluş Parkı'nda dövdünüz, Milli Eğitim Bakanlığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hatta sendikanın önünde gazladınız, copladınız, dövdünüz, yere yatırdınız, ters kelepçe yaptınız ama Allah utanma duygusunu alınca utanan sıkılan kimse yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Partisi'nin öğretmenlerin yaşadığı yapısal sorunların araştırılması, özel sektör öğretmenlerine taban maaş hakkının iade edilmesi, ücretli öğretmenlik uygulamasının sonlandırılması ve mülakat mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Önerge üzerine söz alan muhalefet partilerinin temsilcileri, açlık grevindeki öğretmenleri hatırlatarak, öğretmenlere yönelik polis müdahalesini, mülakat sistemini ve Milli Eğitim Komisyonu'nun çalıştırılmamasını Meclis kürsüsünden eleştirdi.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Yeni Yol Partisi Grubu adına kürsüye çıkan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, eğitim sisteminin bizzat iktidarın eliyle "bir emek sömürüsü ve güvencesizlik sarmalına" dönüştürüldüğünü belirtti. Milli Eğitim Komisyonu'nun önünde 450 kanun teklifi olmasına rağmen üç yılda sadece üç kez toplandığını ve üyelerin birbirini bile tanımadığını vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"Öğretmenlik mesleği iktidarın yanlış politikaları yüzünden farklı kategorilere bölünmüştür, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmen; aynı sınıfta aynı müfredatı anlatan, aynı emeği veren öğretmenler arasında bu ayrımı yapmak hangi vicdana sığar? Bizzat devlet eliyle yürütülen ücretli öğretmenlik uygulaması modern bir kölelik düzenidir. Bu kürsüden iktidar sıralarına sormak istiyorum; ayda sadece on beş on altı gün sigorta primi yatırılan bir öğretmen nasıl emekli olacak? Eline geçen para net asgari ücretin bile altında kalan bir eğitimci sınıfa hangi motivasyonla girecektir?"

Özel sektördeki 150 bini aşkın öğretmenin 2014 yılında taban maaş hakkının elinden alındığını ve yaz aylarında işsiz, maaşsız, sigortasız bırakıldığını belirten Karaman, mülakat sistemine de tepki göstererek, "Sistemin en büyük kara lekesine, mülakat adaletsizliğine gelelim. Yıllarca dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katmış, KPSS'de derece yapmış, yüksek puanlar almış binlerce vatan evladı birkaç dakikalık, şeffaf olmayan, denetimsiz mülakat odalarında eleniyor. Sizin getirdiğiniz bu sistemde esas olan nedir; liyakat mi yoksa sadakat mi? KPSS 1'incisini mülakatta eleyip arkasındakileri atamak adalete, hukuka, vicdana sığar mı?" diye sordu.

TÜRKOĞLU: "VALLAHİ HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ, BİLLAHİ KUL HAKKINA GİRİYORSUNUZ"

İYİ Parti Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, özel sektör öğretmenlerinin, açlık ve yoksulluk sınırlarında maaşlara mahkum edildiğini ifade etti. Türkoğlu, 1600 mülakat mağduru öğretmenin açlık grevinde 10'uncu güne girdiğini hatırlatarak, "Bağırarak anlatıyoruz, anlamıyorsunuz. Beni biraz önce Lütfü Türkkan ağabeyim uyardı 'Bağırarak da anlamıyorlarsa bir de sakince anlat' dedi. Şimdi, sakin sakin söylüyorum, vallahi haksızlık ediyorsunuz, billahi kul hakkına giriyorsunuz, şu konuyu lütfen bir kez daha acilen Milli Eğitim Komisyonunu da toplayarak çözün diyorum" dedi.

Türkoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çağrısıyla 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitinge tüm vatandaşları davet ederek, "Yokluğa, yoksulluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı bir başkaldırıya, bir bayrak açmaya davet ediyorum" diye konuştu.

HUN: "TALEPLERİ KARŞILAMAK YERİNE POLİS ŞİDDETİYLE CEVAP VERİLİYOR"

DEM Parti Grubu adına kürsüye gelen Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş haklarını kaybettikten sonra patronların insafına bırakıldığını söyledi. İki yıl önce Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülürken verilen sözlerin tutulmadığına dikkati çeken Hun, mülakat mağduru öğretmenlerin durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yazılı sınavlarda yüksek puan alan öğretmeler elenirken daha düşük puanlı adaylarsa atanmıştır. Böylece emek, liyakat ve hakkaniyet açıkça yok sayılmıştır. Ankara'da özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler yaşanan bu adaletsizliğe karşı seslerini duyurmak için on gündür açlık grevindeler. On gündür açlık grevinde olan öğretmelerin tek talepleri haklarının teslim edilmesidir. Ancak iktidar öğretmenlerin sesini duymamakta, taleplerini karşılamak yerine polis şiddetiyle cevap vermektedir. Öğretmenler darp edilmekte, ters kelepçeyle gözaltına almaktadır, demokratik haklarını kullandıkları için cezalandırılmaktadır."

ÖZÇAĞDAŞ: "BEN UTANMIYORUM, PROF. DR. AYŞEN GÜRCAN UTANSIN"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, iktidarın seçim vaatlerini hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu. Mülakat mağduriyetinin bile isteye yaratıldığını savunan Özçağdaş, şunları kaydetti:

"1611 mülakat mağduru öğretmen sizin Genel Başkanınızın 11 Nisan 2023'te 'Mülakatı kaldırdık' deyip sözünde durmamasının sonucudur. Dönemin Bakanı Mahmut Özer'in 12 Mayıs 2023'te 'Kaldırdık, artık mülakat yok' demesine rağmen Yusuf Tekin'in bile isteye yapmasının sonucudur. İş bilmezliğiniz, sözünüzde durmazlığınız, yurttaşları kandırmanız... Sonuçta 1611 öğretmen mülakat mağduru olmuştur."

Öğretmenlerin 1965 yılında elde ettikleri taban maaş hakkının 2014 yılında bir gece yarısı operasyonuyla ellerinden alındığını söyleyen Suat Özçağdaş, hak arayan eğitimcilere yönelik polis müdahalelerine ve komisyonun toplanmamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sonuç, öğretmenleri Güvenpark'ta dövdünüz, Kurtuluş Parkı'nda dövdünüz, Milli Eğitim Bakanlığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hatta sendikanın önünde gazladınız, copladınız, dövdünüz, yere yatırdınız, ters kelepçe yaptınız ama Allah utanma duygusunu alınca utanan sıkılan kimse yok. İçtüzük'e göre bir teklifte bulunduk, komisyonun toplanması için 'Başkanlarınca toplantıya çağrılır' diyor. Sayın milletvekilleri, ben utanmıyorum, Profesör Doktor Ayşen Gürcan utansın. Hangi yetkiyle Milli Eğitim Komisyonunu toplantıya çağır mıyorsunuz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsunuz, İçtüzük hükümlerini uygulamıyorsunuz, Genel Başkanınız bugün çıkmış Yenikapı ruhundan bahsediyor. Türkiye'de demokrasi olacakmış, dostluk olacakmış, kardeşlik olacakmış. Önce Anayasa'ya uyacaksınız, önce İçtüzük'e uyacaksınız. Bu ülkenin milletvekilleri, 4 parti yan yana gelmiş, teklifte bulunmuş, kafaları kaldıracaksınız, Anayasa'ya uyma yükümlülüğünüzü yerine getireceksiniz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacaksınız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyacaksınız, Meclis İçtüzüğü'ne uyacaksınız. Burada bizimle parlamentercilik oynamayacaksınız, telefonlarınıza bakarak bundan kurtulamazsınız. Bu komisyonu derhal toplamalısınız, öğretmenlerin zulmüne de son vermelisiniz."

Yeni Yol Partisi'nin araştrma önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi, MHP ve AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA