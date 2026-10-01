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Yeni yasamı yılı başlıyor! Haberler.com Meclis bahçesinden canlı yayında

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Yeni yasamı yılı başlıyor! Haberler.com Meclis bahçesinden canlı yayında Haber Videosunu İzle
Yeni yasamı yılı başlıyor! Haberler.com Meclis bahçesinden canlı yayında
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TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına başlıyor. Haberler.com ekibi, Meclis bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla Ankara'nın nabzını tutuyor. Parti liderleri ve milletvekilleri, gün boyu Haberler.com'un konuğu olacak. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

TBMM, 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra girdiği 51 günlük tatili tamamlayarak, bugün yeni yasama yılına başlıyor. Meclis'te saat 14.00'te yapılacak özel oturumda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a hitap edecek.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar; Meclis bahçesinden gerçekleştirdikleri canlı yayında parti liderleri ve milletvekillerini ağırlıyor.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Haberler.com canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yaman'ın ardından DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Haberler.com'un sorularını yanıtlıyor.

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Kaynak: Haberler.com
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