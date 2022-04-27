Yeni Polis Evi Yapılması için Emniyet ve Büyükşehir arasında protokol imzalandı

İmza törenine Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren katıldı.

Günümüzün şartlarına uygun, modern, çağdaş ve kullanılabilirlik anlamında sosyal ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir Polis Evinin yapımı için imzalar atıldı. Mevcut Polis Evinin ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olması nedeniyle yeni bir Polis Evi yapımı için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Polis Evi ile birlikte Sümer Polis Merkezi Amirliğinin karşılığında Polis Kantinini içine alan arsa, içerisinde yer alan dairelerin yıkım kararı bulunan Polis Lojmanları arsası ve Battalgazi İlçesi Yenihamam Mahallesi'nde yer alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve arsası Malatya Büyükşehir Belediyesine verilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan ve yapılacak olan yaklaşık 200 milyon değerindeki Polis Evi; 2 bodrum + zemin+ 7 kat olarak yapılacak. Polis Evi 66 oda ve 136 yatak kapasitesine sahip olacak. Yeniden yapılacak olan Sümer Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası ise bodrum + zemin + 1 kattan oluşacak ve toplam 3 kat olacak.

Yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, " Öncelikle doğu ve batı arasında bir geçiş güzergâhında olan Malatya'mızın bölgesel bir özelliği var. Hem eğitim alanında, hem sağlık alanında hem de emniyet teşkilatında kurulacak olan ve şu anda inşaatı tamamlanmak üzere olan Özel Harekât Bölge Müdürlüğü anlamında bölgesel bir özelliği var.Dolayısıyla bu yoğunluk teşkilatımız açısından konaklamayı da gerektiriyor. Mevcut Polis Evimizin yıkım kararı olması, Sümer Polis Merkezi Amirliğimizin kiraladığımız bir yerde hizmet veriyor olması bizim için Polis Evi ve polis merkezi ihtiyacımız hâsıl olmuştur. Büyükşehir Belediyemizle bir çıkış yolu bularak arsa takas karşılığında projemizi gerçekleştirdik. Kazanacağımız gerek Polis Evimiz gerekse Sümer Polis Merkezi Amirliğimizle ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Malatya'ya Yakışır Bir Polis Evi Kazandırıyoruz

Kamu kurumlarının daha sağlıklı, fiziki şartları daha uygun ortamlarda çalışmalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Emniyet Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılan protokol muhaceresi içerisinde arsa takasının karşılığında yeni bir Polis Evi ve Polis Merkezi yapılması noktasında ön çalışma yaptık. Bu çalışmaları resmi formata büründürüp İçişleri Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına tevdi ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte protokolümüz hayat buldu. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak şehrimizdeki kamu kuruluşlarımızın yerlerinin ihdas edilmesinde, gerekirse yapımında hakikaten gayret gösteriyoruz. Kamu binalarının yapılmasında, hastanelerimizin yapılmasında, üniversitelerimizin yapılması noktasında başkanlığımız süreci içerisinde bu tür görevleri en güzel şekilde yapmaya gayret ettik. Netice itibariyle kamu kurumlarımızın daha sağlıklı, fiziki şartları daha uygun ortamlarda çalışmalarını sağlamak için fiziki mekânların yapılması ve şehrin rahatlatılması anlamında önemli bir girişim olduğu kanaatindeyim.

Polislerimiz için mevcut polis evinin sağlıklı ve yeterli olmadığını biliyoruz. Dönemsel olarak uzun bir süreç geçtiği için eski ve bugünkü şartlara cevap verebilecek kapasite ve değerlendirme anlamında yeterli olmadığı durumu söz konusu. Önümüzdeki süreçte de özellikle Özel Harekât Merkezinin yapılması ve yoğun bir trafik olacak olması hasebiyle Malatya'mıza yakışır ve yaraşır bir Polis Evinin yapılması konusunda Sayın Emniyet Müdürümüzün irade kararlılığı ve Sayın Valimizin bu konudaki görüşleriyle bizde hakikaten Malatya'mıza yakışır bir polis evi olması bizde de hâsıl oldu. Aynı zamanda Özel Harekât Merkezinin yapılmasında da Büyükşehir Belediyesi olarak büyük çaba ve gayret gösterdik. Altyapı konusunda bizler sorumluluk almıştık.

Yaptığımız protokolle birlikte yeni bir Polis Evinin yapılması aynı zamanda bir polis merkezinin yapılması ve diğer taraftan polislerimizin lojman olarak kullandığı ve depreme dayanıklı olmayan yerleri kentsel değişim yerinde dönüşüm şeklinde ve şehrin kent estetiği açısından güzel bir formasyona bürünmesi gerekirdi. Bize devredilen arsanın lokasyonu ve konsepti güzel. Oraya da şehrimizin girişi olması hasebiyle güzel bir proje muhaceresi içerisinde çalışmalar yapacağız. Diğer taraftan asayiş şube müdürlüğü olarak şimdiye kadar görev yapılan fiziki mekânı da otopark yaparak bölgedeki otopark sıkıntısının da giderilmesi anlamında yine toplumsal bir hizmeti yerine getirmiş olacağız. Protokolümüzde bizlere onay veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza müteşekkir olduğumu ve Malatya halkı adına teşekkür ettiğimi ifade ediyorum. Sayın Valimiz konunun sağlıklı yürütülmesi konusunda gayret gösterdi teşekkür ediyoruz. Emniyet Müdürümüze de yine gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün emniyet camiasına, Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Selahattin Gürkan Başkanımız Çok Sayıda Kamu Binası Kazandırmış Bir Başkan

Malatya ve emniyet teşkilatı açısından son derece önemli bir konunun protokolünü imzaladıklarını dile getiren Vali Aydın Baruş, "Şu anda emniyet müdürlüğümüzün sahip olduğu bazı arsalar karşılığında Büyükşehir Belediyemizin ilimize yeni bir Polis Evi kazandırması ile ilgili protokol yapıyoruz. Mevcut olan Polis Evi'miz çok eski ve barınma koşullarına ne kadar çalışırsak çalışalım iyi bir hale getirmemiz veya standardı yüksek bir hale getirmemiz mümkün olmuyor. Dolayısıyla hem barınma açısından dezavantajlı duruma sahip hem de ilimize misafir gelen önümüzdeki yıllarda da artacağı düşünülen emniyet mensuplarının daha iyi koşullarda sosyal tesislere sahip yeni bir Polis Evi yapılması elzem. Mevcut Polis Evi yetersiz onun için yeni bir Polis Evi'ne ihtiyaç duyuldu. Bölge Trafiğin bulunduğu yerde, Elazığ yolu üzerinde yaklaşık 26 dönüm arsa üzerinde yeni bir Polis Evi inşaatı yapılacak. Protokol kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne ait Polis Kantininin bulunduğu arsa, eski Polis Lojmanlarının bulunduğu arsa ve Asayiş Şube Müdürlüğünün yan tarafında kullanılan Akpınar Mahallesindeki arsa karşılığında Malatya Büyükşehir Belediyemize verilecek. Büyükşehir Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüze 8982 m2 kapalı alana sahip iki bodrum, artı zemin artı 7 kat olan 66 oda ve 136 yatak kapasitesine sahip Polis Evi yapacak.

Bu arsalar karşılığında yine hizmet koşulları son derece yetersiz olan Sümer Polis Merkezimizin yeni binasını inşa edecek. Buda Tecde mahallesinde inşa edilecek. Böylece İl Emniyet Müdürlüğümüz hem Polis Evi kazanmış olacak hem de Sümer Polis Merkezi yenilenmiş olacak. Bu protokolün hayata geçirilmesinde öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu protokolün konusu olan binaları yapacak olan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan gerçekten kamu hizmetlerinin daha iyi şartlarda sunulması için ilimize çok sayıda kamu binası kazandırmış bir belediye başkanı. Böyle bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi ilimiz açısından da bir gurur vesilesi. Hayırlı uğurlu olsun.

Bültenler / Güncel