YENİ Partili vekiller TBMM'de Halk TV'ye kayyum atamasını kurdeleyle protesto etti

Haber : Berfin BAYIR

(TBMM) - YENİ Partili milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Halk TV'ye kayyum atanması kararını, siyah kurdelelerle gözlerini ve ağızlarını kapatarak protesto etti. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'ye kayyum atanmasını "milletin haber alma hakkına, demokrasiye vurulmuş büyük bir darbe" olarak nitelendirdi. YENİ Parti Komisyon Sözcüsü Cavit Arı ise fon krizinin konuşulmasını engellemek amacıyla önce konunun üzerine giden milletvekillerinin eşlerine, ardından gazetecilere ve televizyon kanalına yönelindiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı.

YENİ Partili üyeler görüşmeler başlamadan önce, Halk TV'ye kayyum atanmasını siyah kurdelelerle gözlerini ve ağızlarını kapatarak protesto etti.

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyonda yaptığı konuşmada, kayyum kararını eleştirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'de böyle bir gün herhalde bir daha Cumhuriyet tarihinde olmaz. Tam da Ekrem İmamoğlu'nun yargılama gününün olduğu günde, tam da fon yolsuzluğunu konuşacağımız bu günde, sabahın erken saatinde Türkiye halkının evine kayyum atandı şu anda, evine. Bu olmaz, böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilmez. Bu artık Türkiye'nin geldiği noktanın en son halidir. Böyle bir şey olamaz. Fon yolsuzluğunu anlatacağız. Fondaki meselelerin ifşa edilmesini isteyeceğiz. Gazetecileri, haber yapanları tutuklayacaklar ve Türkiye'nin bağımsız televizyonlarına darbe yapacaklar. Bu kabul edilemez, böyle bir şey olmaz. Bugün bu görüşmenin hiçbir anlamı kalmadı artık."

Ocaklı'nın konuşmasının ardından YENİ Partili komisyon üyeleri, siyah kurdelelerle gözlerini ve ağızlarını kapatarak protestolarını sürdürdü.

KARABAT: "MİLLETİN HABER ALMA HAKKINI ENGELLEYEN BİR ŞAFAK OPERASYONUYLA BERABERİZ"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da Halk TV'ye yönelik operasyonun milletin haber alma hakkını engellediğini söyledi. Karabat, şöyle konuştu:

"Yeni şafak operasyonu. Milletin sesini, milletin haber alma hakkını engelleyen bir şafak operasyonuyla beraberiz. Bugün ne konuşacak Türkiye? Fon skandalını konuşacak. Kim duyuracak? Haber kanalları duyuracak. Bugün ne konuşacak Türkiye? Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını konuşacak. Aylardır savunma yaptırmadılar. Savunmanın olacağı gün o savunmayı verecek kanallardan bir tanesini kapattılar. Türkiye'de herkes borsanın derinleşmesinden bahsediyor, borsanın büyümesinden bahsediyor ama hukukun olmadığı yerde borsa büyüyebilir mi? Hukukun olmadığı yere sermaye gelebilir mi? Herkesin sesini kes, herkesi sustur. Daha dün, bugün burada sunum yapacak konuyla ilgili arkadaşımızın eşiyle ilgili soruşturma başlattılar. İstiyorlar ki 'Her şeyi yapalım, kimse duymasın'. İstiyorlar ki 'Herkes bizim dediğimizi duysun'. Buna karşı bir adım bile geri atmadan mücadeleye devam edeceğiz. Bu zamana kadar baskı yaptığınız gençlerin sesini susturacağınızı sanıyorsunuz ama milletin vicdanı sizin huzurunuzdan büyük. Halk TV'ye yapılan sabah operasyonunu bir kez daha buradan kınıyorum. Milletin haber alma hakkına, demokrasiye vurulmuş büyük bir darbedir."

"FON KRİZİNİ KONUŞMAYI ENGELLEMEK İÇİN..."

YENİ Parti Komisyon Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Cavit Arı da Halk TV'nin vatandaşların gündemi takip ettiği önemli yayın organlarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hazırlanmış kanun teklifini konuşacaktık. O nedenle buradaydık. Ancak Türkiye'nin neredeyse yüzde 50'sinin izlediği ve Anadolu'ya gittiğinizde birçok vatandaşın 'Her gün sabahtan akşama izledim' dediği televizyon kanalına kayyum atandı. Bu ne demektir? Bu, iktidarın duymasını istemediği, görmesini istemediği birçok konunun vatandaştan saklanması ve vatandaşın duymasının engellenmesi adına yapılmış bir operasyondur, bir hukuksuzluktur. Vatandaşımız bu uygulamayı kesinlikle reddetmektedir. Çünkü doğruları dinlediği, izlediği ve iktidarın bugüne kadar yaptıklarını görebildiği en önemli kanallardan birisine kayyum atanmıştır. Gerçekten vicdanlar şu an sızlamaktadır. Tekrar söylüyorum; neredeyse bu ülkede yüzde 50'ye yakın vatandaşımızın, belki daha çoğunun her gün sabahtan akşama izlediği bir kanala bu operasyon yapılmıştır.

Söylendiği gibi bugün fon krizi konuşulacak. Fon krizini yaratanlar, fon krizinin konuşulmasını engellemek için önce bu konu üzerine giden milletvekili arkadaşlarımızın eşlerine birtakım işlemler yapmaya çalışıp seslerini kesmeye çalıştı. Yetmedi, bunu haber yapan gazetecileri tutukladılar veya ev hapsine aldılar. Şimdi de televizyon kanalına kayyum atadılar. Gerçekten hukuk adına, adalet adına ve demokrasi adına büyük bir yanlıştır. Bu yanlışı reddediyoruz ve Halk TV'nin bir an evvel normal yayına geçmesini ve kayyum kararının kaldırılmasını bekliyoruz."

TANAL'DAN KOMİSYONDA TEPKİ

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, görüntü alan kameramanların bir görevli tarafından salon dışına çıkmalarının istenmesinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'a, "Gazetecileri, televizyoncuları, beyleri niye dışarı çıkarıyorsunuz? Siz burada yetkilisiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Tanıtımla ilgili basın mensuplarını kayıt alıyor, görevi olmayan bir kişi burayı yönetiyor, dışarı çıkarıyor. Daha konuşma yapılmadı. Böyle bir şey olabilir mi? ya siz görevinizi yapın ya bu arkadaşı dışarı çıkarın. Ülkeyi yeteri kadar karıştırdınız, gazeteci mi bıraktınız, televizyon mu bıraktınız, muhalif ses mi bıraktınız? Faşizmi getirdiniz ülkeye" diye konuştu.