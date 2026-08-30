Mekke Anlaşması'na Meclis'siz tepki

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin, anlaşma henüz TBMM gündemine gelmeden İstanbul'da toplanacak olmasına tepki gösterdi. Çakırözer, " Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikaları milletten ve milletin temsilcilerinden kaçırılarak belirlenemez. Meclis'ten ve milletten kaçırılarak dış politika yürütülemez" dedi.

Çakırözer, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin toplanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Utku Çakırözer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikaları milletten ve milletin temsilcilerinden kaçırılarak belirlenemez. 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulduğu belirtilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, anlaşma henüz TBMM gündemine dahi getirilmemişken yarın İstanbul'da toplanacak! Ülkemizin Suudi Arabistan, Pakistan ve başka ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine karşı değiliz. Ancak ülkemizi başka ülkelerin güvenlik öncelikleri uğruna riske sokacak böyle bir uluslararası anlaşmanın TBMM'de konuşulmadan, milletin onayı alınmadan hayata geçirilmesi kabul edilemez. Dış politika ve milli savunma, iktidarların keyfi kararlarıyla değil; şeffaf, hesap verilebilir ve Meclis iradesine dayanan bir anlayışla yürütülmelidir. Meclis'ten ve milletten kaçırılarak dış politika yürütülemez!"

Kaynak: ANKA