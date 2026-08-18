Haberler

Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon'a çok zarar verebilir

Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon'a çok zarar verebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem Fenerbahçe ve Lyon formaları giyen Mathieu Valbuena, iki eski takımın eşleşmesini değerlendirdi. Mason Greenwood'un Fenerbahçe için önemine değinen Valbuena, ''Kadroya katılan Mason Greenwood ise bu eşleşmede dengeleri değiştirebilecek, Lyon'a çok zarar verebilecek ve turun kaderini belirleyecek anahtar isim olacaktır'' dedi.

  • Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesini seyir zevki yüksek ve keyifli bir eşleşme olarak değerlendirdi.
  • Valbuena, Fenerbahçe'nin ciddi yatırımlarla kadrosunu güçlendirdiğini ve üst tura çıkmak için ciddi şansa sahip olduğunu belirtti.
  • Valbuena, Mason Greenwood'un bu eşleşmede dengeleri değiştirip Lyon'a çok zarar verebilecek anahtar isim olacağını öngördü.

Kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Olympique Lyon formalarını giyen Mathieu Valbuena, Devler Ligi play-off turundaki eşleşmeyle ilgili TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Her iki tarafı da yakından tanıyan tecrübeli isim, heyecan düzeyi yüksek bir eşleşmenin futbolseverleri beklediğini ifade etti.

''ÇOK KEYİFLİ BİR EŞLEŞME OLACAK''

İki takımın da kendine has güçleri olduğunu vurgulayan Valbuena, "Fenerbahçe ile Lyon arasında futbolseverlere seyir zevki yüksek iki maç izlettirilecek. Fenerbahçe bu dönemde ciddi yatırımlar yaparak kadrosunu çok güçlendirdi. Lyon tarafı ise Avrupa kupalarına ve özellikle Şampiyonlar Ligi arenasına son derece alışkın bir ekip. İzlemesi son derece keyifli bir eşleşme bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

''GREENWOOD LYON'A ÇOK ZARAR VEREBİLİR''

Fransız yıldız, temsilcimizin turu geçme şansını değerlendirmeye devam ederken, Mason Greenwood'a da özel bir parantez açarak, "Fenerbahçe kadrosunda tecrübeli oyuncuları barındırıyor ve üst tura yükselmek için kesinlikle ciddi bir şansa sahip. Bu sezon gerçekleştirilen transferler kulübün hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. Kadroya katılan Mason Greenwood ise bu eşleşmede dengeleri değiştirebilecek, Lyon'a çok zarar verebilecek ve turun kaderini belirleyecek anahtar isim olacaktır." sözlerini sarf etti. 

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Bakan Gürlek'ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur

Bakan Gürlek'ten yardım istedi: Babamın katili bulunsun, ne olur...
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

Yeni transferini ''Aldık'' deyip duyurdu
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor