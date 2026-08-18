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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı: Melih Meriç'in Sağlık Durumu İyi

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı: Melih Meriç'in Sağlık Durumu İyi
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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırıya uğrayan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini, sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Güngen, saldırıyı kınayarak şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP )- Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırıya uğrayarak yaralanan Gaziantep Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Melih Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini, sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, yaptığı açıklamada Gaziantep Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Melih Meriç'in bugün gerçekleştirilen saldırı sonucu yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Güngen, Meriç'e gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını ve ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti. Meriç'in sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu belirten Güngen, hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Güngen açıklamasında, "Yaşanan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; şiddetin hiçbir gerekçe ve koşul altında kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Meriç'e geçmiş olsun dileklerini ileten Güngen, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aralarına dönmesini temenni etti.

Kaynak: ANKA
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