Yeni nesil akıllı dron KORGAN-M sahada

PASİFİK Teknoloji'nin iştiraki SAVX Teknoloji'nin geliştirdiği akıllı dron KORGAN-M sahaya çıktı. Savunma alanında ihtiyaç duyulan tam otonom keşif ve gözetleme görevleri için tasarlanan sistem, GPS olmadan konumlanabilirken, yapay zeka destekli analizleriyle operatör ihtiyacı olmadan yeni nesil çözümler sunuyor.

KORGAN-M akıllı dron istasyonu, Kalecik Test Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Lansman programına, Pasifik Teknoloji iştiraki TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü ve Pasifik Teknoloji iştiraki SAVX Teknoloji Kurucu Ortağı Abdullah Aktaş ile çok sayıda davetli katıldı. KORGAN-M'in canlı demo uçuşun gerçekleştiği etkinlikte, sistemin otonom görev kabiliyeti, dayanıklılığı ve yerli mühendislik gücü uygulamalı olarak gösterildi. Elektronik harp koşullarında GPS bağlantısına ihtiyaç duymadan görev yapan KORGAN-M, Pasifik Teknoloji iştiraklerinden TİTRA Teknoloji'nin yüzde 100 yerli 'Seyyah Görsel Seyrüsefer' sistemi ile entegre çalışarak, gerçek zamana yakın istihbarat üretimi sağlıyor. Savunma alanında ihtiyaç duyulan tam otonom keşif ve gözetleme görevleri için tasarlanan KORGAN-M, bulut tabanlı uçuş görevleri planlamayı, gerçek zamanlı izlemeyi ve yapay zeka destekli veri analizlerini mümkün kılarak operasyonel karar süreçlerini hızlandırıyor. Zorlu hava koşullarında kesintisiz çalışabilecek şekilde geliştirilen KORGAN-M, yüksek güvenirliği, merkezi kontrol kabiliyeti ve entegre hava sensörleriyle savunma alanında otonomi tabanlı sistemlerin geldiği en ileri noktayı temsil ediyor.

'SİVİL AMAÇLI VERSİYONLARINI DA YAKIN ZAMANDA DUYURACAĞIZ'

Pasifik Teknoloji iştiraki TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü programda yaptığı konuşmada, "KORGAN-M ürünü, Pasifik Teknoloji bünyesindeki iştirakimiz olan SAVX Teknoloji'nin geliştirmiş olduğu, TİTRA Teknoloji'nin de ürünlerini de barındıran aslında total entegre bir sistemdir. Bu sistem aslında birçok sistemi içerisinde barındırıyor. Burada yapay zeka destekli karar sistemleri, bulut tabanla haberleşme sistemleri, tam entegre sensör sistemleri ile elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneğini barındıran birçok sistemin entegre bir şekilde çalışabildiği çok büyük bir başarı örneği aslında. Dünyada tüm teknoloji ve savunma sanayi firmalarının çalıştığı görsel seyrüsefer sistemini biz bir alt sistem olarak 'seyyah' ismiyle ürünleştirmiştik. Bu tüm insansız hava araçlarında uygulanabilir bir sistem. Biz şimdi bunu KORGAN-M ile beraber birleştirerek aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla elektronik harp ortamında çalışabilen bizim bildiğimiz dünyadaki yegane akıllı dron kutusu sistemini ortaya çıkarmış olduk. Tamamen savunma amaçlı olarak ortaya çıkartılmış olan KORGAN-M ürünümüzün aynı zamanda sivil amaçlı kullanılan versiyonların da yakın zamanda sizlere duyuracağız ve göstereceğiz. Çok mutluyuz. Bu kapsamda Pasifik teknoloji, TİTRA teknoloji ve SAVX teknoloji kapsamında bu projelerde çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'YAKIN ZAMANDA GLOBAL PAZARDA OLACAĞIZ'

TİTRA Teknoloji ve SAVX Teknoloji altındaki birçok ürünün 2025 yılı içerisinde envantere girdiğini belirten Ünlü, "Kendi ordumuzun kullanımına geçti. İnşallah yakın zamanda KORGAN-M ürünü de böyle bir sürecin içerisinde. Dolayısıyla öncelikle envantere girdikten sonra global pazarda bu ürünlerin yerleri daha bir oturuyor. Türkiye birçok konuda, özellikle askeri sektörde, savunma sanayiinde global pazardaki ürünlere, hatta ülkelerin savunma stratejilerine öncülük eden bir ülke konumunda. Biz de bir teknoloji firması ve grubu olarak bunun en önünde yer alan firmalar arasında olmayı hedefliyoruz. ve çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. Bu ürünlerin çok sayıda global pazarda da adının duyulacağını yakın zamanda da sizlerde göreceksinizdir" diye konuştu.

'GÜVENLİ VE HASSAS GÖREVLER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ AKILLI BİR İSTASYON YAPISI'

Pasifik Teknoloji iştiraki SAVX Teknoloji Kurucu Ortağı Abdullah Aktaş ise konuşmasında, sahadaki ihtiyaçlara tam olarak bir çözüm oluşturabilmek adına KORGAN-M'i geliştirdiklerini söyleyerek "Ürünün mühendislik detaylarını bu ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde geliştirdik. Kullanıcıların sahadaki deneyimlerinden sürekli beslenen bir yaklaşımı benimsedik. KORGAN-M bu anlayışla yoğun bir mühendislik çalışması ve sürekli test ve iyileştirme sonucu ortaya çıkan bir sistem oldu. KORGAN-M, sahada operatör ihtiyacı gerektirmeden uzaktan kontrol edilebilen, güvenli ve hassas görevler için geliştirilmiş akıllı bir istasyon yapısına sahip bir sistemdir. Ürünümüz hem internet üzerinden hem kapalı ağlar üzerinden düşük gecikmeli olarak komuta kontrol edilebilmektedir. Bu sayede binlerce kilometre uzaktan dahi kullanıcılarına komuta kontrol ve izlenebilme imkanı sunmaktadır. Gece ve gündüz görevleri için gelişmiş görüntüleme sensörlerine sahiptir. ve böylece operasyonel üstünlük sağlayarak çevresel farkındalığı arttırmaktadır. Yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz nesne tespit ve nesne takip algoritmaları sayesinde zorlu koşullarda ve bölgelerde dahi hedeflerin sürekli izlenmesini sağlayarak operasyonel etkinliği en üst seviyeye taşımaktadır. Görsel seyrüsefer sistemi 'seyyah entegrasyonu' ile elektronik karıştırma koşullarında GNSS sistemlerinden bağımsız olarak görev yapabilmektedir. Bu yönüyle aslında KORGAN-M sistemi benzerlerinden tamamen farklılaşmakta, ülkemizde ve dünyada bir ilk olma niteliği taşımaktadır" dedi.

'EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ GÖRSEL SEYRÜSEFER SİSTEMİ SEYYAHLA ENTEGRE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLMESİ'

Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"KORGAN-M zaman bazlı görev planlama özelliği sayesinde ki biz buna zamanı geldiğinde görevi başında diyoruz, belirlenen tarih ve saatte havalanarak otonom şekilde görevini icra etmektedir. Üzerindeki entegre çevresel farkındalık sensörleri ile rüzgar, yağış, nem, sıcaklık otomatik analizler yaparak uçuşa elverişlilik gibi belirli kararları otomatik olarak almakta ve bu durumdan kullanıcısını bilgilendirmektedir. Aynı zamanda üzerindeki yedekli güç mimarisi ile enerji kesintisi durumlarında da görev sürekliliğini sağlayabilmektedir. KORGAN-M kullanıcı odaklı bir mühendislik yaklaşımı, yapay zeka destekli çevresel farkındalık sistemleri ve otonom görev kabiliyetleri ile Türkiye'nin savunma alanında geldiği noktanın somut bir göstergesidir. Aynı zamanda KORGAN-S, daha çok sivil kullanım içinde geliştirdiğimiz farklı bir versiyonumuz bulunmakta. KORGAN-M'e askeri ihtiyaçlardan ötürü seyyah sistemini entegre ettik. Seyyah sistemi dediğimiz sistem ise aslında harp sahalarının en kritik ihtiyaçlarından olan ve İHA'ların en çok maruz kaldığı elektronik karıştırma altında İHA'ların güvenli bir şekilde görev yapabilmesini sağlayan görsel seyrüsefer tabanlı bir sistemdir aslında. Herhangi bir GPS sinyaline ihtiyaç duymaz. GNSS sinyaline ihtiyaç duymaz. KORGAN-M sistemini benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi görsel seyrüsefer sistemi seyyahla entegre bir şekilde çalışabilmesi ve bu sayede harp sahalarına konuşlandırılabilir elektronik karıştırmanın, elektronik taarruzun yoğun olarak uygulandığı bölgede bunlardan etkilenmeden başarılı bir şekilde görevini icra edebilir. Bu özelliğiyle de hem Türkiye'de hem dünyada bir dronbox sistemi olarak ilki teşkil etmektedir."

'HEM TÜRKİYE'DE HEM DÜNYADA BİR GÖRSEL SEYRÜSEFERLİ DRONEBOX SİSTEMİ OLARAK İLKİ TEŞKİL ETMEKTEDİR'

Aktaş, sistemin teknik bilgileri ile ilgili de "KORGAN-M sistemini benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi görsel seyrüsefer sistemi seyyahla entegre bir şekilde çalışabilmesi ve bu sayede harp sahalarına konuşlandırılabilir, elektronik karıştırmanın, elektronik taarruzun yoğun olarak uygulandığı bölgede bunlardan etkilenmeden başarılı bir şekilde görevini icra edebilir. ve bu özelliği ile de hem Türkiye'de hem dünyada bir görsel seyrüseferli dronebox sistemi olarak ilki teşkil etmektedir. KORGAN-M'in sahip olduğu dron yaklaşık olarak 40 dakika havada kalabilmekte ve 15 kilometre menzile sahiptir. Üzerinde hem gece hem gündüz için elektro-optik ve termal kameralar bulunmakta bu sayede gece de hedeflerin etkin olarak izlenebilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda KORGAN-M'in dronu kutuya iniş gerçekleştirdiğinde hızlı şarj yöntemiyle bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmekte ve bir sonraki görev için hazır halde beklemektedir. KORGAN-M konuşlandırıldığı bölgedeki hava durumunu sürekli olarak ölçmekte ve analiz etmektedir ve bunu da uzaktaki kullanıcısına bildirmektedir. Örneğin uçuşa elverişsiz bir durum oluştuysa bunu kullanıcısına 'şu an uçamazsın' diyerek uyarıp uçuşu engellemektedir" ifadelerini kullandı.