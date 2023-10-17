YENİ KRUVAZİYER GEMİSİ JOURNEY'İN 3'ÜNCÜ DURAĞI İSTANBUL OLDU

Türkiye limanlarına düzenli gelen kruvaziyer firması Celestyal; filosunun 16 milyon Euro'luk yatırımla renovasyon ve teknik yenilemeden geçirilen yeni gemisi 'Journey' için Selanik ve Atina şehirlerinden sonra İstanbul'a geldi ve Galataport Limanı'nda gemiye özel bir lansman düzenledi.

Türkiye limanlarına düzenli gelen kruvaziyer firması Celestyal; filosunun 16 milyon Euro'luk yatırımla renovasyon ve teknik yenilemeden geçirilen yeni gemisi 'Journey' için Selanik ve Atina şehirlerinden sonra İstanbul'a geldi ve Galataport Limanı'nda gemiye özel bir lansman düzenledi.

Celestyal, yeni gemisi Journey'in denize indirilişini lansmanlarla kutluyor. Atina ve Selanik şehirlerindeki lansmanın hemen ardından rotasını İstanbul'a çeviren ve Galataport Limanı'nda demirleyen Celestyal Journey için bir lansman da İstanbul'da gerçekleşti. Turizm ve kruvaziyer dünyasının bölgesel otoriteleriyle sektör ve medya temsilcilerini buluşturan davette Celestyal'in misafirlerine, kültürle iç içe sıra dışı deneyimler ve konforlu unutulmaz yolculuklar sunma konusundaki kararlılığı vurgulandı. 16 milyon euroluk yatırımla renovasyon ve teknik yenilemeden geçirilen Journey'in, Celestyal için önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğine ve kruvaziyer pazarına sağladığı ekonomik katkıya dikkat çekildi.

Lansmana; İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Yunanistan İstanbul Başkonsolusu Konstantinos Koutras, Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı ve Medcruise Başkanı Figen Ayan katıldı.

'BİN 260 YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP'

Journey Kaptanı Mr. Angelos Vassilakos ve Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz'in ev sahipliğinde yapılan lansmanda konuşan Özgü Alnıtemiz, 'Gemi baktığımız zaman orta ölçekli segmentinin üst kategorisinde yer alan, premium özelliklere sahip bir gemidir. 220 metre uzunluğunda, 630 kabinli ve bin 260 yolcu kapasitesine sahiptir. Orta ölçekli olmasına rağmen kişi başına düşen metrekare olarak kullanım alanlarının oldukça geniş olduğu bir gemidir. Yaklaşık yüzde 80'i dış kabin, 148 tane balkonlu suit kabini bulunan, 8 tane barı, 7 tane restoranı, 2 tane açık havuzu, 2 tane konferans salonu bulunan tam donanımlı bir gemi' açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE VE YUNANİSTAN Ortak destinasyonu YABANCILAR İÇİN MÜKEMMEL'

Türkiye'ye düzenli ve aralıksız olarak en çok sefer düzenleyen kruvazşuer firması olduklarını vurgulayan Özgü Alnıtemiz, 'kruvaziyer gemileri limanlarımızdan çekilldiği dönemde bile Celetsyal olarak Türkiye pazarından asla vazgeçmedik. Çünkü biz önce kendi denizlerimize sahip çıkmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Diğer yandan özellikle Türkiye ve Yunanistan olarak baktığımızda Türkiye'nin en iyi noktalarını ve Yunanistan'da en iyi noktaları bir programda birleştirebilen bir üründen bahsediyoruz. Özellikle uzak destinasyondan gelen, yabancı misafirlere baktığınızda Türkiye'de vakit geçirip gemiyle gezebilecekleri mükemmel bir kombinasyon cruise rotasına sahip olmuş oluyorlar. Bu anlamda kruvaziyer şirketleri arasında zaten bu programı yapan tek şirket biziz diyebilirim' dedi.

'TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞLI GEMİLERİN SAYISININ ARTMASI GEREKİYOR'

Özgü Alnıtemiz son olarak şunları söyledi:

'Türkiye'de cruise alışkanlığının gelişmesi için Türkiye'den çıkışlı gemilerin sayısının arttırması gerekiyor. Bu sayıların artması için lokal pazarlar dediğimiz yani geminin uğramış olduğu pazarların sağlayacağı yolcu sayılarının önemi var. Bugün 5 bin kişiye kadar çıkan gemi sayıları var ve bunun belli bir kapasitesini lokal pazarlardan doldurabilirse daha tabii ki şirket kendini güvenli hisseder ve o pazara yatırımda bulunur. Hal böyle olunca gemi de Türkiye'ye gelince daha çok yabancı yolcu gelmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bizler bu gemileri ne kadar Türk yolcuyla doldurursak gemi alışkanlığını ne kadar geliştirebilirsek bunlar katma değeri daha yüksek olarak bize geri dönecektir. Biz limanlarımızdan ne kadar çok yolcu bindirirsek o kadar çok gemi ülkemize gelir. 1 Türk yolcu 5 yabancı yolcu getirir gibi bir denklemden söz etmek mümkün."