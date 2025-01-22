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Yeni idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor

Yeni idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor
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Adalet Bakanlığı, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir ve Sinop'ta yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar aldı. Yargı çevreleri bu illerin mülki sınırları olarak belirlendi.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Bitlis ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine, Hakkari'de 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin "Hakkari ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine, Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Kırşehir ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine, Nevşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Nevşehir ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine, Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Sinop ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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