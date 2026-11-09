Yemen ordusu 982 operasyonda 127 Husi mensubunun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı

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Yemen ordusu, ülkenin farklı vilayetlerinde İran destekli Husilere yönelik düzenlediği 982 operasyonda 127 Husinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Nezili, 5 Ekim'de Husilere karşı başlatılan "Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nezili, savaş uçaklarının Husilerin mevzilerine ve askeri kapasitelerine yönelik 17 hava harekatı düzenlediğini, insansız hava araçlarının (İHA) ise El-Cevf, Marib ve güneybatı cephelerinde Husilere ait savaş mevzilerini, toplanma alanlarını ve askeri araçlarını hedef alan 123 operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamada roketatar birliklerinin 60, saha topçularının ise farklı cephe hatlarında Husilerin tahkimatlarına, ateş mevzilerine, keskin nişancı noktalarına ve takviye birliklerine yönelik 782 hedef alma operasyonu icra ettiği aktarıldı.

Sözcü Nezili, saha verilerine dayanan ilk tahminlere göre aralarında üst düzey komutanların da yer aldığı yaklaşık 127 Husi mensubunun öldürüldüğünü veya yaralandığını, El-Cevf, Marib ve Taiz cephelerindeki ağır çatışmalardan onlarca Husinin kaçtığını ifade etti.

Ayrıca Husilerin mühendislik çalışmalarında kullandığı yaklaşık 158 araç, zırhlı araç ve teçhizatın tamamen imha edildiği ya da kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

El-Cevf cephesindeki Acil Müdahale ve Vatan Kalkanı birliklerinin Husi hareketliliğini vurmaya devam ederek stratejik hakim noktaları kontrol altına aldığını kaydeden Nezili, Taiz'de ise ordunun Halk Direniş güçlerinin desteğiyle Husilerin saldırılarını püskürttüğünü ve ateş kaynaklarını etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Nezili, güney ve güneybatı cephelerinde Vatan Kalkanı, Amalika Tugayları ve Ulusal Direniş mensuplarının düzenlediği operasyonlarla bazı hakim noktaların yeniden ele geçirildiğini, çatışmaların birkaç eksende sürdüğünü aktardı.

Yemen'deki hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.

Söz konusu operasyonlar, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Nisan 2022'de sağlanan ateşkesin ardından geçen temmuz ayında başlayan en kapsamlı askeri hareketlilik olarak öne çıkıyor.

Husiler: Suudi Arabistan'ın saldırıları sürüyor

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saat içinde Marib, Saada, Hudeyde, Taiz, Lahic ve El-Cevf vilayetlerindeki sivil hedeflere yönelik F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla 103 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Seri, Hamis Muşayt ve Taif üslerinden havalanan uçakların saldırılarında siviller arasında ölen ve yaralananlar olduğunu iddia ederek, tırmanışın başlangıcından bu yana Suudi öncülüğündeki koalisyonun gerçekleştirdiği toplam hava ve füze saldırısı sayısının 4 bin 563'e ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA