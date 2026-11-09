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Yemen'in Taiz vilayetinde abluka nedeniyle 347 bin çocuk kızamık aşısı olamadı

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Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin ablukası nedeniyle 347 bin çocuğun kızamık aşısı olamadığını bildirdi. Abluka sağlık hizmetleri ve tıbbi malzeme erişimini zorlaştırırken çocukların salgın hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde, İran destekli Husilerin uyguladığı abluka nedeniyle 347 bin çocuğun kızamık aşısından mahrum kaldığı bildirildi.

Taiz Valisi Nebil Şemsan, yaptığı açıklamada, Husilerin vilayete yönelik ablukasının devam etmesi nedeniyle bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşadığını belirtti.

Husilerin kente uyguladığı abluka nedeniyle 347 bin çocuğun kızamık aşısı olamadığını aktaran Şemsan, bir yaşın altındaki 72 bin çocuğun da rutin aşılardan mahrum kaldığını kaydetti.

Çocukların aşılara erişememesinin salgın hastalıklara yakalanma riskini artırdığına dikkati çeken Şemsan, Husilerin ablukası nedeniyle sağlık hizmetleri ve gerekli tıbbi malzemelerin kente ulaştırılmasının zorlaştığını ifade etti.

Şemsan, "Taiz vilayeti yalnızca ablukayla değil, çocukların hayatını tehdit eden sessiz bir ölüm tehlikesiyle de karşı karşıyadır." dedi.

İnsan hakları ve insani yardım kuruluşları, Husileri 2015'ten bu yana Taiz'e abluka uygulamak, ana yolları kapatmak ve insani yardım malzemelerinin kente ulaşmasını engellemekle suçluyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, bu ablukanın kentte su, yakıt ve ilaç tedarikini etkilediğini belirtmişti.

Yemen Sağlık Bakanlığı da 29 Ekim'deki açıklamasında, İran destekli Husilerin kuşatması altındaki Taiz vilayeti için 90 günlük acil sağlık ve salgın müdahale planının uygulanmasını istemişti.

Kaynak: AA
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