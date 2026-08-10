Haberler

Yemen'de Marib'de Husilere saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümetine bağlı güçlerin, Marib kentinde İran destekli Husilere ait askeri noktaları ve füze platformlarını hedef aldığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı güçlerin, Marib kentinde İran destekli Husilere ait askeri noktaları ve füze platformlarını hedef aldığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı medya kaynaklarında yer alan haberde, Marib kentinde Husilere yönelik saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Hükümet güçlerinin Marib'de Husilere ait askeri noktalar ile füze platformlarını hedef aldığı kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Aden merkezli Yemen hükümetine destek veriyor.

Nisan 2022'de sağlanan görece sakinliğin ardından, Yemen hükümeti ile Husiler arasında temmuz ayının başından bu yana askeri gerilim yeniden tırmanışa geçti.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de deprem! 2 yıldız Sturm Graz maçı kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de deprem! Kadrodan çıkarıldılar
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
UltraAslan lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı

8,5 saatlik arama yapıldı! Evinden çıkanlar inanılır gibi değil

Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da kriz! Okan Buruk özel görüşme yaptı
Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur

Galatasaray'a önerildi! Yönetimin kararı çok konuşulur
Kayseri'de takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Takla atan araç 2 kişiye mezar oldu
Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber