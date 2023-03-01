Yemen Güney Geçiş Konseyinden 'hükümetten bağımsız şekilde Husilerle müzakere' tehdidi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümetle olan ortaklıklarından bağımsız olarak, İran destekli Husiler ile müzakere için bir heyet oluşturma tehdidinde bulundu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümetle olan ortaklıklarından bağımsız olarak, İran destekli Husiler ile müzakere için bir heyet oluşturma tehdidinde bulundu.

GGK'den yapılan yazılı açıklamada, GGK Başkanlığının ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya katılan yetkililerin GGK Başkanı Ayderus ez-Zubeydi'ye "güney halkının meselelerini temsil edecek bir müzakere heyeti oluşturma" önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Toplantıda 2019 yılında Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'na değinilen açıklamada, anlaşmanın hükümet ve GGK arasında ortak bir müzakere heyeti oluşturulmasını öngördüğü ancak bu konuda "oyalamanın" söz konusu olduğu kaydedildi.

Başkanlık Konseyinden "adil çözüm" taahhüdü

Başkanlık Konseyi, güney sorununa "adil çözüm" sağlama taahhüdünde bulundu.

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, bir kısmı güney konusundaki gerçek tutumunu yansıtmayan bir bağlamda yorumlanan röportajına ilişkin tartışmaları takip ettiği belirtildi.

Başkanlık Konseyine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, "Güney meselesinde adalete olan samimi inanç, güney halkının, karar alma organlarında ve çevrelerinde güçlendirilmesinden başlayarak, bu meseleyi çözümün esası haline getirecek fiili önlemlerin alınmasında somutlaşıyor." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Alimi'nin güney sorununa "adil çözüm" sağlama ve meşru hükümet ile Husiler arasındaki savaşı durdurmaya yönelik müzakerelerde GGK'nin temsil edilmesi taahhüdü vurgulandı.

Yemen Başkanlık Konseyinin kuruluşu ve görüş ayrılıkları

Yemen'de geçiş sürecinin tamamlanması için Reşad el-Alimi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyinin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi de 7 Nisan 2022'de Alimi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Kurulduğu ilk zamanlarda Husi karşıtı cepheyi güçlendireceği düşünülen Başkanlık Konseyi üyeleri arasında bazı görüş ayrılıkları yaşandığı ifade ediliyor.

Başkan Alimi buna ilişkin açıklamasını, 23 Eylül 2022'de Washington'daki Orta Doğu Enstitüsüne yapmıştı.

Alimi, "Tozpembe bir tablo çizmek istemiyoruz. Başkanlık Konseyinin, ortaklık çerçevesinde varlığını sürdürmesinde kararlıyız ve anlaşmazlıkları uzlaşıyla çözmeye çalışıyoruz." demişti.

Son olarak Alimi, 23 Şubat'ta Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine açıklamalarında şunları söylemişti:

"Güney meselesinin adil ve haklı bir mesele olduğuna inanıyoruz ancak şu aşamada bundan bahsetmek ya da çözümünü tartışmak uygun olmaz. Devleti (Husilerden) geri aldığımızda her şeyi diyalog masasına yatıracak ve şiddet ya da dayatmayla değil diyalogla çözüm yolu arayacağız."

Bunun üzerine GGK da 24 Şubat'ta Alimi'yi, hükümet üyeleri arasındaki ortaklığı ciddiye almamakla suçlamıştı.