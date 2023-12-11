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Yer: İstanbul! Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu yaşlı kadına çarptı

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Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein, dün aracıyla İstanbul'da karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Kadın ağır yaralanırken Musaeed Hussein gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hussein'in avukatı "Mağdurun kusurlu olduğu video görüntülerinde açık ve net şekilde ortada." dedi.

İstanbul Beyoğlu'nda Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiği öğrenilen Yemen Eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein kaza yaptı. Kaza sonucu Pakize Özer (71) ağır yaralanırken Musaeed Hussein gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLLE YAŞLI KADINA ÇARPTI

Dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer kafasını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alındı. Aracın yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in de olduğu belirtildi.

Yemen Eski Savunma Bakanı'nın Oğlu Kaza Yaptı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yemen eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Husseyin, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Musaeed Hussein, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yemen Eski Savunma Bakanı'nın Oğlu Kaza Yaptı

"YAŞLI KADININ KUSURLU OLDUĞU GÖRÜNTÜLERLE ORTADA"

Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüz de yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik. İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada.

Yemen Eski Savunma Bakanı'nın Oğlu Kaza Yaptı

Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özer ve beraberindeki bir kişiye Musaeed Hussein'in kullandığı otomobilin aynasıyla çarptığı ve Özer'in düşerek kafasını çarptığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Yemen Ömer 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

TekYolBilim:

bir somalili bir yemenli memlekete bak ya

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