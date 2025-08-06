Yemen'e Geçmeye Çalışan 7 Etiyopyalı Göçmen Açlık ve Susuzluktan Hayatını Kaybetti

Somali üzerinden Yemen'e geçmeye çalışan 7 Etiyopyalı düzensiz göçmenin açlık ve susuzluk sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 250 Etiyopyalı düzensiz göçmenin Somali'den Yemen'e 7 günlük "trajik bir yolculuktan" sonra ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Denizin ortasında motoru bozulan botta bulunan düzensiz göçmenlerden 7'si açlık ve susuzluk sebebiyle yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

IOM ekiplerinin Etiyopyalı düzensiz göçmenlere acil yiyecek, su ve tıbbi destek verdiği bilgisine yer verilen açıklamada, çok sayıda düzensiz göçmenin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Yemen'e ulaşan 250 Etiyopyalı düzensiz göçmenin 155'inin erkek, 95'inin kadın ve bunlardan 82'sinin çocuk yaşta olduğu bilgisine yer verildi.

Yemen'in Ebyen ilindeki Şukra bölgesinin açıklarında, 3 Ağustos'ta 200 göçmeni taşıyan bir geminin alabora olması sonucu 92 kişi hayatını kaybetmişti.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.