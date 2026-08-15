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Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesisine İHA saldırısı düzenledi

Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesisine İHA saldırısı düzenledi
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki Aramco tesisine İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının, Suudi savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesine yanıt olduğu belirtildi; can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

SANA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan devlet petrol şirketi Aramco'ya ait tesise insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husilere ait Saba Haber Ajansı'nın bir askeri kaynağa dayandırdığı cuma günkü haberinde, "Aramco'nun Necran" tesisinin bir İHA ile hedef alındığı ve saldırının "hedefine başarıyla ulaştığı" öne sürüldü.

Kaynak, saldırının, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, Yemen'in kuzeyindeki Sada vilayetinin hava sahasını "ihlal etmesine" yanıt olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Suudi Arabistan'a sınır olan vilayet, Husilerin kalesi olarak görülüyor.

Suudi yetkililerden Husilerin iddiasına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, can kaybı ya da maddi hasara dair bir bilgi de paylaşılmadı.

Grup daha önce Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına başka saldırılar düzenlediklerini de iddia etmişti.

Son dönemde Husiler ile Suudi Arabistan arasında gerilim artmış durumda.

Kaynak: Xinhua
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