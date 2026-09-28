Yemen'de şüpheli kolera vakası 7 bin 784'e çıktı, DSÖ çatışmalarda 838 ölüm bildirdi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 838'e yükseldiğini, yaralananların ise 3 bin 643 olduğunu bildirdi.

DSÖ'nün Yemen'deki Çatışmaların Tırmanışına İlişkin Durum Raporu'na göre, 19-26 Eylül döneminde çatışmalarda 164 kişi yaşamını yitirdi, 645 kişi yaralandı.

Son verilerle birlikte çatışmaların şiddetlendiği 6 Ağustos'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 838'e, yaralananların sayısı ise 3 bin 643'e yükseldi.

Örgüt, ölen ve yaralananların asker veya sivil olup olmadığına ilişkin detay vermedi.

Yemen'de kolera vakaları artıyor

DSÖ, Yemen'de çatışmaların yanı sıra kolera ve akut sulu ishal vakalarının da arttığına dikkati çekti.

Rapora göre, şüpheli kolera vakalarının sayısı ağustos başında 6 bin 134 iken 38. epidemiyolojik hafta itibarıyla 7 bin 784'e yükseldi. Kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da aynı dönemde 7'den 22'ye çıktı.

Aden'deki iki yerinden edilmiş kişi kampında kolera alarmı verildiği, DSÖ ile Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığının vakaları tespit etmek amacıyla hızlı müdahale ekiplerini harekete geçirdiği belirtildi.

Raporda, Yemen'in Ebyen, Lahic, Dali, Aden ve Taiz vilayetlerinde kolera bulaşının arttığı, şüpheli vakaların yaklaşık yüzde 60'ının hızlı tanı testleriyle incelendiği ve test yapılanların yüzde 70'inin pozitif çıktığı aktarıldı.

DSÖ, çatışmalarda yaralanan 4 bin 400'den fazla kişinin tedavi edildiği hastanelerin aynı zamanda salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını, bunun aşılama ve rutin sağlık hizmetleri için ayrılan personel, tıbbi malzeme ve kaynaklar üzerinde baskı oluşturduğu bilgisine yer verdi.

Raporda ayrıca, çatışmalara ilişkin can kaybı ve yaralanma verilerinin Yemen Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezinin kayıtlarından derlendiği belirtildi. Husilerin kontrolündeki bölgelerden verilere erişilememesi nedeniyle açıklanan sayıların Yemen'deki gerçek can kaybı ve yaralanmaların tamamını yansıtmayabileceği ve mevcut rakamların asgari düzeyi gösterdiği kaydedildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

İran destekli Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA