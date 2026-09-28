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Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu

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Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
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Fon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim oldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi.
  • Hakkında yakalama kararı bulunan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, yurt dışından Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim oldu.
  • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan Balcı'nın, operasyon öncesinde 26 Eylül 2026'da Karadağ'a çıkış yaptığı belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın kritik isimlerinden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, yurt dışından Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim oldu.

KARADAĞ'A KAÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan İskender Balcı'nın, operasyon öncesinde 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ'a çıkış yaptığı belirlenmişti. Hakkındaki yakalama ve arama çalışmaları devam ederken Balcı, bugün Türkiye’ye giriş yaparak adli mercilere teslim oldu.

İKİ HAFTA ÖNCE ANİDEN İSTİFA ETMİŞ

Sermaye piyasalarındaki "fon krizi" iddialarının odağında yer alan ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden operasyondan iki hafta önce aniden istifa eden İskender Balcı’nın adli süreç başlamadan önce harekete geçtiği tespit edildi.

BABASI DA ESKİ BDDK ÜYESİ

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan İskender Balcı’nın aile bağlantıları dikkat çekiyor. Balcı’nın kayınpederi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik göreve devam ederken, babasının ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski üyesi olduğu öğrenildi.

KAYINPEDER HALA SESSİZ

Öte yandan olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği kayınpeder Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumları4jdzqvwvb4:

tutuklanmadıysa ayrıntıyı yazmana gerek yok

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Haber YorumlarıSlm:

Ne güzel dünya

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Acaba hangi özel jet ile geldi genelde hacca özel jetleri gidip millete şükredin diyen kesimin jeti ile mi getirildi.

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