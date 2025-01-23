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Yemen'de Hükümet Güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı

Yemen'de Hükümet Güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı
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Yemen'in Taiz, Marib ve Cevf illerinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kayıp yaşandı. Taiz'de Husilerin sızma girişimi engellenirken, Marib'de ve Cevf'te de silahlı çatışmalar meydana geldi.

Yemen'in Taiz, Marib ve Cevf illerinde Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasında son iki günde yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.

"HUSİLER KAYIPLAR VERDİ"

Yemen ordusu Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatısındaki Taiz iline bağlı Cebel Habeşi ilçesinde Husilerin sızma girişimi engellendi. Taraflar arasında çıkan çatışmada, Husiler tarafından kayıpların olduğu, geri kalanlarının kaçtığı kaydedildi. Ordu güçlerinden ise iki askerin yaralandığı belirtildi.

Taiz'in Makbenah ilçesinde Husi saldırılarının bastırıldığı; çıkan çatışmada yaralıların olduğu ifade edildi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Marib ilinin farklı bölgelerinde ordu güçleriyle Husiler arasında silahlı çatışmalar meydana geldiği; Husilerden ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

İHALAR HEDEF ALINDI

Kuzeydeki Cevf iline bağlı Hazm kentinde ise Yemen ordusunun, Husilerin saldırısıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı. Ayrıca Cevf'te askeri mevzilere doğru hareket eden Husilere ait insansız hava aracının (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Enformasyon Merkezi dünkü açıklamasında Marib ilinde Husilere ait İHA'nın etkisiz hale getirildiğini; bunun son iki hafta içinde hedef alınan ikinci İHA olduğunu aktarmıştı. Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde ise hükümete bağlı ordu güçleriyle çıkan çatışmalarda 6 Husi mensubunun öldüğü duyuruldu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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