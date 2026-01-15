Yemen Başkanlık Konseyi, Riyad Konferansı'nda güney meselesinin adil çözümü için taahhütte bulundu

Yemen Başkanlık Konseyi, ülkenin güneyine ilişkin meselenin, Yemen'in birliğini desteklemeyi hedefleyen ve hiçbir kesimi dışlamayan kapsamlı bir diyalog yoluyla, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Riyad Konferansı'nda adil biçimde ele alınacağını açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı düzenlendi.

Alimi, ülkenin güneyine ilişkin meselenin Yemen'in birliğini desteklemeyi amaçlayan ve hiçbir kesimi dışlamayan kapsamlı bir diyalog yoluyla, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Riyad Konferansı'nda adil biçimde ele alınacağını vurguladı.

Toplantıda, Suudi Arabistan'ın, Yemen hükümetine siyasi ve ekonomik destek sağlamada öncü bir rol üstlendiği, diyalog girişimlerine ev sahipliği yaptığı ve bu kapsamda Riyad Konferansı'nın Yemen'in birliğini ve istikrarını desteklemeyi, devlet kurumlarını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Riyad'daki toplantıda ayrıca, Yemen'deki son gelişmeler ele alındı. Bu çerçevede, Hadramevt, el-Mehra, geçici başkent Aden ve diğer kurtarılmış vilayetlerde kampların devralınmasının "başarılı" olduğu ifade edilen sürecin sonuçları ile bunun doğurduğu siyasi, güvenlik ve idari yükümlülükler değerlendirildi.

Güvenlik ve askeri kararların birleştirilmesi ile kampların devralınmasının, toplumsal barışın korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi açısından temel bir adım olduğu vurgulandı.

Toplantıda, geçiş sürecinin yönetimine ilişkin egemenlik kararları memnuniyetle karşılandı. Bu kapsamda, Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun liderliği altında bir Yüksek Askeri Komite kurulmasına dikkat çekildi.

Komitenin, güçlerin ulusal ve profesyonel esaslara göre birleştirilmesini tamamlamasının, barış ve savaş kararlarının devletin tekelinde toplanmasını sağlamasının ve başta "İran rejimi destekli Husi tehdidi" olmak üzere zorluklarla mücadelede hazırlık düzeyini artırmasının hedeflendiği aktarıldı.

Güney meselesine ilişkin olarak Konsey, Suudi Arabistan'ın himayesinde Riyad'da yapılması planlanan güney–güney diyaloğu yoluyla "adil bir çözüm" taahhüdünü yineledi.

Diyaloğun, "hiçbir kesimi dışlamayan kapsayıcı bir temsille" yürütülmesinin ve kararın, devlet ve egemenliği çerçevesinde asıl sahiplerine iade edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Toplantıya Konsey üyeleri Sultan el-Arada, Tarık Salih, Abdurrahman el-Mahrami, Abdullah el-Alimi ve Osman Mecli katıldı.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, 9 Ocak'ta kendini feshetmeden önce, güney bölgelerin ardışık hükümetler tarafından ihmal edildiği iddiasıyla güney Yemen'in kuzeyden ayrılmasını savunuyordu. Yetkililer ise bu iddiaları reddederek Yemen topraklarının birliğini koruma tutumunu sürdürüyor.

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney-Güney Diyalog Konferansı, Yemen'deki güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tüm güneyli grupları bir araya getirmeyi amaçlıyor.