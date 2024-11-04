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Yazarlık Mektebi 2024-2025 Eğitim Dönemi Başladı

Yazarlık Mektebi 2024-2025 Eğitim Dönemi Başladı
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen Yazarlık Mektebi'nin 2024-2025 eğitim dönemi açılışı gerçekleştirildi. TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, eğitim programıyla Türk kültürü ve düşüncesine hakim yazarların yetiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Yazarlık Mektebi"nin 2024-2025 eğitim dönemi başladı.

Derneğin Eyüpsultan'daki genel merkezinde yapılan açılış törenine katılan TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, derneğin 2008'de "Dilimiz kimliğimizdir" şiarıyla kurulduğunu belirterek, "Bizim ana amacımız, toplumda bir dil şuurunun oluşması ve geliştirilmesidir. Bu yönde faaliyet göstermek, faaliyet yapanlara destek vermek ve destek vermek isteyenlerin de desteğini almaktır." dedi.

Erdem, Yazarlık Mektebi'nin üçüncüsünün gerçekleştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi kültürüne, tarihine, değerlerine hakim yazarlar olsun istiyoruz. Bugün yazarların yazdıkları okunmuyorsa, milleti suçlamasınlar. Öncelikle niye okunmuyor? Buna bakmak lazım. Hala geçmişteki isimlerin eserleri okunuyor. Çünkü onlar bu milletin değerlerine yönelik yazılar yazdı. Bizim hatıralarla da problemlerimiz var. Biz dünümüzü, tarihimizi, değerlerimizi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de başka yerlere hayran davranıyoruz ve başkalarından etkilenerek eserler koymak istiyoruz. İşte Yazarlık Mektebi bunun için önemli."

"Çağdaş İslam ve Türk düşüncesini konuşacağız"

Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak da yazmak için önce merak etmek gerektiğinin altını çizerek, "Biz mümkün olduğunca eğitimde dil, kelimenin kullanım biçimi, bunları kullanırken hangi sıraya göre kullanıyoruz, bunun üzerine çalışacağız. Birlikte çalışacağımız arkadaşlarla doğru metinler üzerinden, 'Bizim düşünce geleneğimiz nereden çıktı, neler inşa ettik, o inşa edilen şeyler içerisinde kimler var oldu, ilk dönemden bugüne gelinceye kadar, çağdaş İslam düşüncesi ve Türk düşüncesi bize ne ifade etti ve hangi dönüşümlerden geçti?', bunları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitimin ilk dersini veren yazar Ömer Lekesiz ise heva ve hevesin sanatın temeli olduğuna işaret ederek, "Eğer bir şeyde hevesiniz yoksa ve siz o heves doğrultusunda bir hevaya tabii değilseniz, bu işlere bulaşmayın. Rahmetli Neşet Ertaş kendisinden bir türkü istendiğinde 'Evet ya havalandıralım bir türkü' derdi. Çünkü heva olmadan havalandıramazsınız. Havalanmayan şey hayata girmez, vücut bulmaz. Bu nedenle heva, kendini savunmak; heves, mutlaka bir şeyi istemek, arzu duymaktır. Bu yüzden bu ikisi sanatın, aynı zamanda edebiyatın yazının da temelidir." diye konuştu.

Lekesiz, heva ve hevesin şiirin temeli olmadığını söyleyerek, "Benim için şiir, tarzı kadim düşüncemiz itibarıyla ilimdir. Edebiyat değildir. Sanat olduğu iddia edilebilir ama edebiyat olduğu iddia edilemez. O nedenle şairlerle de sıradan insanlarla konuşulur gibi konuşulmaz." dedi.

Yazarlık Mektebi hakkında

Şiir, hikaye, roman, "düşünce-deneme-makale" ve "masal-mitoloji-din" ana başlıklarında toplam 46 dersin yapılacağı programda, çevrim içi derslere de yer verilecek.

Alanında söz sahibi akademisyen, şair, yazar ve fikir insanlarının vereceği eğitimler, Eyüpsultan'daki dernek genel merkezinde yapılacak.

Devam zorunluğu bulunan ve cumartesi günleri gerçekleşecek eğitimler, 31 Mayıs 2025'te sona erecek.

Eğitimler Dr. Aykut Nasip Kelebek, Hakan Arslanbenzer, Hüseyin Akın, Zafer Acar, Cemal Şakar, Naime Erkovan, Doç. Dr. Yunus Emre Özsaray, Dr. Aytaç Ören, Dr. Filiz Ferhatoğlu, Doç. Dr. Yakup Öztürk, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Ayşe Olgun, Elif Sönmezışık Aydın, Üzeyir İlbak, Elif Tokkal, Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel ve Dr. Necdet Subaşı tarafından verilecek.

Eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi verilecek. Katılımcıların ürettiği metinlerden oluşturulan seçki, kitap olarak yayımlanacak.

Eğitim veren ve söyleşi gerçekleştiren yazarların da bir kitabı eğitime katılanlara hediye edilecek.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye "www.tded.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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