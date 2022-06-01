Yaz tatiliniz kabus olmasın; bungalov dolandırıcılarına dikkat - Haberler

Geçtiğimiz günlerde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte bungalov satışı yaparak 20 ilden 160'a yakın kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Farklı bungalov evlerin fotoğraflarını kullanarak Sapanca'da boş bir arazi adresi üzerinden satış yapan kişilerin 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği açıklandı. Bu durum, tatilleri için son dönemin popüler tatil seçeneklerinden biri olan bungalovları tercih edeceklerde endişeye sebep oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İlker Kulaksız, "Bunun gibi olaylar, stresli şehir yaşamından birkaç gün uzaklaşmak isteyen kişilerin tatil planlarını zehir ediyor. Yine de endişelenmeye gerek yok, zira bungalov tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenlerin bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için alabilecekleri kolay önlemler var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ'NDEN TEYİT EDİLMELİ"

Türkiye'deki seyahat acentelerinin hizmet kalitesi standartlarını belirleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) bu konuda güçlü bir referans olduğunu belirten İlker Kulaksız, "Seyahat acentesi işletmek isteyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuru yaparak unvan alması gerekiyor. Bakanlığın uygun bulduğu başvurular, TÜRSAB tarafından onaylanıyor. Bu noktada tatil rezervasyonu ya da bungalov kiralama yapmadan önce, acentenin TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığı, belge numarasıyla Birliğin dijital doğrulama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Resmi bir acenteyse, sistemden şirket unvanı, resmi adres ve telefon numaraları görülebiliyor" dedi.

"ÖDEME VE İLETİŞİM İÇİN KURUMSAL HESAPLAR KULLANILMALI"

Resmi turizm işletmelerinin rezervasyon süreçlerini kurumsal iletişim kanallarından yürüttüklerine dikkat çeken Hepsi Bungalov Kurucusu İlker Kulaksız, "Gerek ödemelerde gerekse iletişim süreçlerinde kurumsal hesapların kullanıldığına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme için kişisel banka hesabı veren kişilere güvenmemek, iletişim için kişisel hesaplar yerine kurumsal numaralar kullanmak, riskleri en aza indirmeyi mümkün kılıyor. Öte yandan bungalov tatil seçeneklerinin son zamanlarda çok tercih edildiğini gören fırsatçılar, tatilcileri kandırmak için daha ucuz fiyatlar sunabiliyor. Ayrıca platform ve ödeme güvenliği de dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Resmi unvanlı acenteler çoğunlukla 256-Bit SSL Sertifikası ile korunan ödeme sistemleri sunuyor" diye konuştu.

"SAPANCA'DAN FETHİYE'YE, BOLU'DAN KAŞA HER BÜTÇEYE UYGUN BUNGALOVLAR"

TÜRSAB'a kayıtlı bir acente olarak 13399 belge numarasıyla hizmet verdiklerini hatırlatan Hepsi Bungalov Kurucusu İlker Kulaksız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Hepsi Bungalov olarak Sapanca'dan Fethiye'ye, Kaş'tan Bolu'ya, ülkemizin birbirinden güzel turizm bölgelerinde bungalov, glamping ve tiny house seçenekleri sunuyoruz. Müşteri destek hattımız ve kurumsal e-posta adreslerimizle müşterilerimizin tüm sorularını yanıtlıyor, sertifikayla korunan ödeme sistemiyle güvenli kiralama süreçleri vaat ediyoruz. 'Sana Özel Evini Bul' diye adlandırdığımız hizmetimizle müşterilerimiz için en uygun tatil seçeneğini buluyor, kiralanabilecek bungalovu olan mülk sahiplerine de ek gelir elde etme fırsatı veriyoruz. Tatil sezonunun açıldığı bir dönemde, küçük bir mola vermek isteyen tatilcilere en güvenli ve konforlu deneyimi sunmayı hedefliyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel