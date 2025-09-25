Haberler

"Yaylaya gidiyorum" diyerek evden çıktı, Toros Dağları'nda cansız bedeni bulundu

'Yaylaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, Toros Dağları'nda cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Kayseri'de yaylaya gitmek üzere evden çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası Murat Düşünceli'nin cansız bedeni bulundu. Toros Dağları'nda kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Düşünceli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası Murat Düşünceli (33) 20 Eylül Cumartesi günü evinden çıkarak Yahyalı ilçesine gitti. Ailesine 2 gün ilçedeki Tahtacık Yaylası'nda kalmayı planladığını söyleyen Düşünceli'den 21 Eylül'den sonra haber alınamadı.

ARACINI PARK EDİP YAYA OLARAK DEVAM ETMİŞ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Düşünceli'nin aracını park edip yaya olarak gittiğini tespit etti. Bunun üzerine AFAD, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, UMKE ekipleri ve mahalleliler, Murat Düşünceli'nin bulunması için çalışma başlattı.

"ŞARJIM BİTİYOR, MERAK ETMEYİN" TELEFONU

Öte yandan Düşünceli'nin 21 Eylül'de ailesini arayarak, telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu, merak etmemelerini ve ertesi gün döneceğini söylediği öğrenildi. Kendisinden haber alınamayan Düşünceli için arama çalışmaları sürüyor.

KAYALIKLARDA CESEDİ BULUNDU

4 gündür kayıp olarak her yerde aranan Düşünceli, kayalıklarda ölü bulundu. Kurtarma ekiplerinin ulaştığı Murat Düşünceli'nin Toros Dağları'nda kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Düşünceli'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
