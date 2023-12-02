Üye Girişi
Haberler

YAYA GEÇİDİNDEKİ ESRA'YI EZEN MİDİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: SARSINTI HİSSEDİNCE AKS KIRILDI SANDIM

Son Güncelleme:
Abone Ol

BURSA'da, yaya geçidinden geçen Esra Uzun'a (21) çarpıp, ölümüne neden olan servis midibüsünün sürücüsü Memduh Yaşar (47), 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

BURSA'da, yaya geçidinden geçen Esra Uzun'a (21) çarpıp, ölümüne neden olan servis midibüsünün sürücüsü Memduh Yaşar (47), 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde Yaşar'ın, "Yaya geçidinden yürüyen genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Araç sarsılınca, aksın kırıldığını sanıp midibüsü durdurunca gerçekle karşılaştım" dediği belirtildi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için evden çıkan Esra Uzun, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Sadık Ahmet Caddesi'nden Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönen Memduh Yaşar'ın kullandığı 16 S 5013 plakalı servis midibüsü, Uzun'a çarptı. Kaza yaptığını fark etmeyen sürücü, aracıyla altına aldığı Uzun'un üzerinden geçti. Yaşar, çevredekilerin uyarmasıyla servis aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esra Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.Esra Uzun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak dün, Gürsu ilçesinde Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından Memduh Yaşar, Gürsu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Memduh Yaşar'ın ifadesinde, "Sadık Ahmet Caddesi'nden, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönecektim. Sinyalizasyon yeşil yanınca yoluma devam ettim. Bu sırada, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen, isminin daha sonra Esra olduğunu öğrendiğim genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Onun, kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçtiğini tahmin ediyorum. Kaza sonrası araç sarsılınca, aksının kırıldığını düşündüm. Midibüsü durdurup aşağı inince gerçekle karşılaştım. Üzgünüm" dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memduh Yaşar, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esra Uzun Tragger Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title