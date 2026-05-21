Anahtar Parti seçim startını verdi: 'Kararsız seçmenin kararı olacağız'

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti seçim otobüsüne biniyor bugün. Milletin kalbine yürüyeceğiz. Kararsız seçmenin kararı olacağız. Memlekette sorunu olan sorununun çözülmesini bekleyen milyonların umudu olacağız. Çocuklarımızın gençlerimizin hayalleri var. O hayallerin gerçekleşme fırsatı olacağız. Biz seçim startını veriyoruz. Milletin yanında duracağız, milletle beraber olacağız. AK Parti'nin CHP'nin gölgesinde kalmayacağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet biraz şaşkınlıkla önce sözcüsü üzerinden sonra Tayyip Bey'in grup konuşması üzerinden konumlanmaya çalışıyor. Süreçle ilgili başından itibaren referandum demeye başlamışız. Geçen sene Mayıs'ta il teşkilatımıza genel sekreterliklerimiz üzerinden demişiz ki madem böyle yapıyorsunuz referandum çağrısı yapıyoruz. Bunu milletinize soracaksınız. Bunu şimdi tekrarlamamın sebebi şudur. Seçim sathına hemen hemen girmek üzereyiz. Sizin geçen seçimi kazandığınız algoritma bu olmadığı için Terörsüz Türkiye diye bir şeyi gerçekleştirme iddiasında bulunmanız meşrudur. Ama Terörsüz Türkiye iddianızı Öcalan'la yürütmeniz meşru değildir. Hem siyaseten meşru değildir hem hukuken meşru değildir."

Hukuken meşru olmayan kısmıyla Cumhuriyet Savcıları ilgilensin. Terör ve terör propagandasına mı girer? Teröristle muhataplığa mı girer? Siyasetin sorumluluk alanını İmralı'yla eşitlemeye mi girer? O kısımla ilgili hesabınızı hukukta verirsiniz ama bir de siyaseten meşruiyetiniz yok. Şöyle bir meşruiyetiniz yok: Siz geçen seçimi 'Öcalan'ın canını okuyacağız, teröristlere nefes aldırmayacağız', 'Bu altılı masanın yedinci ayağı DEM' diye konuşarak seçim kazandınız. Bu altılı masanın yedinci ayağı meğersem sizin ayağınızmış ortaya çıktı. Bu masanın altındaki yedinci ayak sizin ayağınızmış.

"BU SEÇİMİ REFERANDUMA ÇEVİRELİM"

Ben şimdi size bir şey tavsiye edeyim. Siz Devlet Bey'in başlattığı sürecin yol haritasını güncelleyin. Biz de sizinle ilgili yol haritamızı güncelleyeceğiz. Ne lazım? Referandum diyordum. Seçimi referanduma çevirelim. Yani siz tam tersini yaparak seçildiğiniz süreci tersine çevirdiniz. Öcalan'a kabus olacaktınız, umut oldunuz. Milletinize umut olacaktınız, milletinize kabus oldunuz. Dolayısıyla kabus olduğunuz milletiniz size bunu yapma yetkiniz var mı, yok mu? Bunu seçimde göstersin. O yüzden referanduma gitmeye takatiniz yetmiyorsa ki yetmeyecek görünüyor ki süreci zamana yayıyorsunuz. Yani ne olduğunuzu kestiremiyorsunuz.

"SİZİ SANDIKTA MİLLET BEKLEYECEK"

Sizi sandıklarda bu sefer müşahitler beklemeyecek. Sizi bu sefer sandıklarda umut olmaya söz verip kabus olduğunuz milletiniz bekleyecek. Emeklileriniz bekleyecek, dar gelirlileriniz bekleyecek. Atanamayan öğretmenleriniz bekleyecek. Her gün feryat figan bağıran çocuklarınız bekleyecek. Sokak ortasında katledilen evlatların anneleri bekleyecek. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz bekleyecek. Sizi sandıklarda bekleyeceğiz. Bu bize tam tersini yapacağız diye gelip seçilip sonra hiç utanmadan sanki bunları söyleyip de seçilmişsiniz gibi Öcalan'a kurucu önder demenin, Öcalan'ı meclise davet etmenin, Öcalan'a statü talep etmenin, Öcalan'a statü talep ederken memleketi terörsüz Türkiye başlığıyla sanki güzel bir yere taşıyormuşsunuz gibi propaganda etmenin bir kantara ihtiyacı var. O kantar, seçimdir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE EVET AMA ÖCALAN'LA TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE HAYIR"

Soruyu şöyle sorun kardeşim. 'Terörsüz Türkiye'yi Öcalan'la sağlamaya evet mi' sorun soruyu görün gününüzü. Terörsüz Türkiye Türkiye'de çok destek var. Biz merhametli bir milletiz. Kendi evladı ölmüş hiçbir ana başkalarının çocuklarının ölmesini istemez. O yüzden Terörsüz Türkiye'ye evet Öcalan'la Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmeye hayır. Terörsüz Türkiye'ye evet PKK'yla müzakereye hayır. Terörsüz Türkiye'ye evet Kandil'le muhataplığa hayır. Öcalan'a statüye hayır. Öcalan teröristtir. Hep terörist olacak. Öcalan cezasını çekecek. PKK terör örgütüdür. Hep terör örgütü kalacak. Efendim statü neymiş geçici olacak sonra geri alacaklar. Yani Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirecek sürece kadar statüsü var. Sonra tekrar terörist ilan edecekler. Aklımızda dalga geçmenize gerek yok. Milletinize hürmetsizlik etmeyin. Milletinizin iradesine ram olun. Önümüzdeki seçim bunu yapıp yapmamaya selahiyetinizin olup olmadığını size gösterecektir. Yetkiniz yok referandum. Referanduma zamanınız yok seçim. Seçimde göreceksiniz."

"GÖLGESİNE RAZI OLMAYANLAR TERÖRİSTİN KENDİSİNDE OLDUĞU YERE RAZI OLUR MU"

Cumhur İttifakına katılacakları yönündeki açıklamalara değinen Ağıralioğlu, "Şimdi bize sağda solda diyorlar ki Anahtar Parti bu seçimde Cumhur İttifakı'ndan yana mı olacak. Ben terörünün teröristin gölgesine razı olmadım. Burada teröristin kendi var. Diyorlar ki bana burada teröristin kendi var burada olacak mısınız? Gölgesine razı olmayanlar teröristin kendisinin olduğu yere razı olur mu?" ifadesini kullandı.

"CHP'NİN AK PARTİ'NİN GÖLGESİNDE KALMAYACAĞIZ"

Seçim startını verdiklerini belirten Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Seçim otobüsümüz geldi. Seçim otobüsümüze biniyoruz. CHP'nin gölgesinde kalmayacağız. AK Parti'nin de gölgesinde kalmayacağız. Biz bu siyasi tahterevallide önümüzdeki süreci memlekette ittifak yapacağımız bütün koordinatları belirlediğimiz milletle yapacağız. Bu ittifak sürecinde bu tahterevalliyi bozacağız. Milletin kutuplaşmaktan, milletin bize mecbursunuz algısından tapulu seçmen döneminden kaynaklanan konforunu millet lehine bozabileceğimiz siyasetin alışkanlıklarını değiştirebileceğimiz yeni bir alternatif çıkarmaya çalışıyoruz. Anahtar Parti o yüzden büyüyor anlamıyorsunuz. İlke diyoruz, görmüyorsunuz. İlkeli ölçülü ve memleket gündemli yürüyoruz. Siz siyasi tahterevallinin avantajını kolluyorsunuz. Biz milletimizin dertlerine yakın duruyoruz. Kurulduğumuz günden beri her haftasonu illerdeyiz. Önümüzdeki dönem Türk siyasetin bu kutuplaşmaktan çıkıp milletle buluşabilecek olan alternatifi haline geliyoruz. Seçim sathına girildiğini sayıyoruz. Baraj sınırında giriyoruz seçim sathına. Kararsız olarak beliren iktidar partisi olacak kadar çoğunluğa dönüşmüş kararsız seçmenin kararı olmak hassasiyetiyle yürüyoruz."

"SADECE NİSAN AYINDA FAİZE ÖDEDİĞİNİZ PARAYLA EMEKLİLERE 16 BİN 400'ER LİRA İKRAMİYE VEREBİLİRDİNİZ"

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Seçmeni kararsız hale neyin getirdiğini görüyoruz. Üretici zorda yüksek faizden umursamıyorsunuz. Döviz baskısından ihracatçı zorda umursamıyorsunuz. Faize verdiğiniz paraları umursamıyorsunuz. Sadece Nisan ayında faize verdiğiniz parayla emeklilerinize şimdi dört bin lira göndermişsiniz, 16 bin 400'er lira ikramiye gönderebilirdiniz. Sadece Nisan ayındaki faizle. Faiz politikanızdaki yanlışlık yüzünden ortalama yirmi milyar dolar faiz ödememiz vardı. Son 3 yılda 180 milyar dolar faiz ödediniz. 186 milyar dolar faiz ödediniz. Bunun yüz milyar doları fazladan yanlış politikalarınızla uyguladınız. Bunlara kaç tane Atatürk Barajı, kaç tane hastane, kaç kişiye maaş, kaç kişiye iş, kaç kişiye aş. Nelere imkan olur duyup hesaplayabiliyorsanız utanmadan hesaplayın. Ama siz bu arada memleketin esas gündemini unutup siyasi avantaj kolladığınız için ne faize verdiğiniz paranın ne üreticinin çektiği derdin ne gençlerin karşı karşıya olduğu sorunların hiçbirisi umurunuzda olmuyor. Konuşmalarınız iktidara yeni gelmeye hazırlanan sanki 24 yıldan mesuliyeti olmayan insanlar gibi."

"KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN OLDUĞU ÜLKELERE PARA GİTMİYOR"

Varlık Barışı'na da değinen Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Varlık Barışını çıkarıp kazanmaya çalıştığınız sermaye net hata noksan tablosunda görülüyor. Yurt dışına çıkmayı tercih eden sermayeyi yurt içine getirmeye çalışıyorsunuz. 20 yıl vergi muafiyetiyle davet ediyorsunuz. Paraya ihtiyacınız var. Para ihtiyacınızı böyle karşılamaya heves etmenizi anlıyoruz. Ama bu hevesinizde konu olan fakirliğin sebeplerini hiç umursamıyorsunuz. Sizinle bu ülkede para kazanmış, sizin döneminizde zengin olmuş insanlar bile paraları yönettiğiniz ülkede tutmuyorlar. Bu keyfi yönetim sadece birtakım kanunlarla bu taahhütleri verip Türkiye'ye sermaye çekmenize imkan vermeyebilir. Sermaye hukuka geliyor. Sizin memleketinizden sermaye hukuksuzluğa gidiyor mu? Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir ülkeye gidiyor mu? Bakın bakalım, oradan iz sürün."

"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

CHP'ye oy veren seçmenlere sesleniyoruz. AK Parti'ye oy veren seçmenlere sesleniyoruz. Anahtar Parti sizin partinizdir. Yarım kalmışsa kavganız Türk milliyetçilerini Anahtar Parti'ye çağırıyoruz. 'Bu memlekette ben bu topraklara aitim' diyen herkesi Anahtar Parti'ye çağırıyoruz. Mecbur değilsiniz diyoruz. Tapulu seçmen dönemine son veriyoruz. Biz bu memlekette işine odaklanarak siyaseti kendi gündemine milletinin gündemine eşleyerek yapabilecek yeni bir mesuliyet hattı inşa ediyoruz. Sistem kuracağız. Kural koyacağız. Koyduğumuz kurallara uyulan mekanizmanın Türkiye'yi ayağa kaldıracağına inanıyoruz. O yüzden önümüzdeki dönem Türk siyasetinin en güçlü iktidar namzeti olacağımıza inanıyoruz.

"ÖCALAN'IN CANINI OKUYACAĞIZ DİYENLER ÖCALAN'A UMUT OLMAYA KARAR VERMİŞLER"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkgün Gazetesine verdiği demecin sorulması üzerine Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Süreçle ilgili kafamızda tereddüde sebep olan şey şu. Şeffaflık yok. Bir plan olup olmadığıyla ilgili belirsizlik var. Muhataplığın ve mevzunun nerede biteceğiyle ilgili netlik yok. Kime ne taahhüt edildiğiyle ilgili bir açıklık yok. Bu süreç sanki mecbur kalınan ve bedeli, diyeti böyle ödenecek bir süreç gibi algılanıyor. Millet böyle şeyler sevmez. Bu seçim, bu seçim bunu yapıp yapmamaya yetkisi olduğunu zannedenlerle biz sizi böyle seçmedik diyenler arasında geçecektir. Yani 'Öcalan'ın canına okuyacağız' diyenler, Öcalan'a umut olmaya karar vermişler."

Kaynak: ANKA