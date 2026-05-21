Haberler

Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TARIM ve Orman Bakanlığı, "Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, "Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ve buna ilişkin uygulama tebliğinin, 20 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Bazı basın yayın organlarında, yönetmelikte yer alan 'hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar' ifadesi üzerinden 'yapay ete izin mi veriliyor' şeklinde kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yönetmelikteki 'Yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır. Düzenlemede yer alan 'Bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen' ifadesi, başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple, 'Yapay et' veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz. Bakanlığımız, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve 'yapay et' olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Bu yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, yapay et yasağını çok daha güçlü bir yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Tam yere çakılıyordu! Bir anda onlar devreye girdi
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor