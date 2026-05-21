Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. Alman yıldız bu sezon sarı-kırmızılı formayla 43 maçta 7 gol ve 9 asist üretti.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane’nin Almanya Milli Takımı’na çağrılıp çağrılmayacağı merak edilirken beklenen açıklama geldi. Yıldız futbolcu, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

ALMANYA KADROSU AÇIKLANDI

Almanya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Leroy Sane de yer aldı.

GALATASARAY TARAFTARINI SEVİNDİRDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sezon boyunca gösterdiği performans sonrası Sane’nin milli takıma seçilmesini bekliyordu. Beklenen kararın açıklanması Galatasaray cephesinde memnuniyet yarattı.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

Leroy Sane, Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste gelen şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Alman yıldız özellikle büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE ÖNE ÇIKTI

Tecrübeli futbolcu sadece ligde değil Şampiyonlar Ligi’nde de takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Hızı, birebirleri ve skor katkısıyla ön plana çıktı. Leroy Sane bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıktı. 3371 dakika süre aldı 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

DÜNYA KUPASI HEYECANI

Almanya Milli Takımı’nın önemli kozlarından biri olması beklenen Sane’nin Dünya Kupası’nda nasıl performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu. Yıldız futbolcu kariyerine bir büyük turnuva daha eklemeye hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemirkan:

Galatasaray isim yapmış kariyerli futbolcularda zarar etmiyor. Transfer politikasında genç yetenek keşfedelim pahalıya satalım sevdasından vazgeçilmeli. Yıllardır yıldız çıkartacağız hayalleri sebebiyle boşa harcanan transfer parasına bakın başarısız scoutlara vereceğiniz parayı da üzerine koyun kariyerli oyuncu alın.

