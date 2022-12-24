'Yasa dışı bahis'ten tutuklanan şüpheliden 'organizasyonun başında ikiz kardeşim var' iddiası

İZMİR merkezli 9 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 10 şüpheliden Rıdvan T. (28), ifadesinde, Makedonya'daki firari ikiz kardeşi Kaan T.'yi suçlayıp organizasyonun başında onun olduğunu ve tüm bağlantıları yaptığını söyledi.

İZMİR merkezli 9 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 10 şüpheliden Rıdvan T. (28), ifadesinde, Makedonya'daki firari ikiz kardeşi Kaan T.'yi suçlayıp organizasyonun başında onun olduğunu ve tüm bağlantıları yaptığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesaplarından yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri, suçtan kazanılan paraları da yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına, kripto para varlıklarına dönüştürdükleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç şebekesini yönettiği belirlenen Rıdvan T.'nin de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekeyi Makedonya'dan yönettiği belirlenen ikizlerden Kaan T.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Tutuklanan Rıdvan T.'nin, savcılık ifadesinde, organizasyonun başında Makedonya'daki ikiz kardeşi Kaan T.'nin olduğunu, tüm planlamayı da onun yaptığını öne sürdüğü bildirildi. Şüphelinin burada hesaplara baktıklarını ve paraları topladıklarını söylediği öğrenildi.