Yarım asırlık kanun ustası parkta çalmaya başladı

2020 yılında pandemi tedbirleri sebebiyle mekanlar kapatıldı. Bunun üzerine birçok müzisyen mesleği bırakırken, bazıları sokaklarda çalmaya başladı. 55 yıldır birçok sanatçının orkestrasında yer alan 67 yaşındaki Mustafa Uysal, 2 yıl önce Nişantaşı'nda bulunan Sanat Parkı'nda bir bankta çalmaya başladı. Tedbirlerin kaldırılmasına rağmen yarım asırlık usta o bankta çalmayı sürdürdü. Uysal parkta çalmaktan çok mutlu olduğunu, yıllar önce sokaklarda insanlara müzik yapmamasından pişman olduğunu ifade etti.

"BU KADAR MUTLU OLACAĞIMI BİLSEM 50 YIL ÖNCE SOKAKTA ÇALARDIM"